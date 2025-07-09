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西南風一波波往前湧！ 鄭明典po圖示警：降雨會持續一陣子

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鄭明典指出，一股增強的西南風前緣，西南風的推進類似漲潮，一波一波的往前湧。圖／擷取自鄭明典臉書
鄭明典指出，一股增強的西南風前緣，西南風的推進類似漲潮，一波一波的往前湧。圖／擷取自鄭明典臉書

全台多縣市大雨不斷，中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，弧形界面，左下角附近，有一道弧形的界面，動畫看，正往台灣方向過來。

鄭明典指出，這是一股增強的西南風前緣，西南風的推進類似漲潮，一波一波的往前湧。西南風或西南氣流的降雨型態還會持續一陣子。

大雨狂炸台灣，中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。氣象署指出，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日南投縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台東地區及馬祖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署今天下午15時40分並宣布，低壓帶及西南風影響，下午17時起將啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，並於晚間8時30分舉行記者說明會。

新竹 氣象署 西南氣流 豪雨 鄭明典

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