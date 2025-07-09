承諾重新檢核旅行時間與經濟效益 高鐵延伸宜蘭環評初審通過

環境部今天召開「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿專案小組第2次初審會議」，本案在環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及要求承諾提出雙溪、貢寮飲用水水源水質保護區的影響減輕措施，決議本案送環評大會討論。

根據鐵道局資料顯示，高鐵延伸宜蘭計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，對於國5小客車減量達15%至17%，因移轉使得國道5號壅塞情況減緩，北宜間公路旅行時間成本下降，誘發衍生旅次需求使得小客車平、假日交通量增加，加計衍生交通量後，平假日國5小客車減量達3%至6%。

開發單位交通部鐵道局表示，北宜走廊交通系統包括國5、台2、台9、台鐵，平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，已呈現供給明顯無法滿足需求現象；近年極端氣候、地震，時有花東聯外交通系統中斷，嚴重影響交通通行安全及穩定，亟需闢建穩定、可靠的軌道運輸系統，改善宜蘭、花蓮、台東聯外交通。

和北宜直鐵比較部分，鐵道局表示，2013年至2019年北宜直鐵經綜合評估，因涉翡翠水庫集水區、繞路線時間節省效益有限、台鐵南港站未預留延伸軌道涉及大量拆遷等難以推動，因此交通部指示納入高鐵方案。北宜直鐵依目前工程條件，推估經費大於2200億元，絕非當年估計600億元，高鐵延伸宜蘭計畫3521億元為合理造價。而高鐵方案的台、高鐵票收每年共增加20.9億元，創造軌道運輸市場票收、運量最大化。

環委表示，過去由北部到東部的路線開發工程都很在意對翡翠水庫集水區的影響，這次高鐵對雙溪、貢寮飲用水水源水質保護區也會有影響，應有相關的影響減輕措施。

另有環委指出，高鐵在西半部其實已對周邊交通造成影響，無論開發或營運後對周邊交通影響都是大的，竹北、烏日、台南站等周邊交通狀況其實都是擁塞的，北宜高鐵未來疏運人次也是高的，疏運方式也要有通盤討論。

此外，實際旅行時間也包含乘客轉車與等待的時間，若單看開發單位的簡報會錯置很多資訊。

閉門會議期間，環委指出，由於已經進入初審，現勘後的環境問題也不是太大，大多認為本案可通過初審，但建議可以再辦一場地方說明會，讓各方意見可以再公開討論一次。

也有環委認為，環評審查包含開發案件的合理性與必要性，也重申不要把高鐵延伸宜蘭和花東一票難求的問題糾結在一起，否則很難說清楚本案的合理性和必要性。

本案在經過6小時討論後，在開發單位承諾強化施工及營運期間的累積性交通影響評估，以及提出雙溪、貢寮飲用水水源水質保護區的影響減輕措施、重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等，以及強化與沿線居民的溝通作業，本案經決議通過初審，並送環評大會審查，並於8月31日前補正資料送至環境部。