堤頂交流道往國道北匝道優化動線 7/8正式開通

改善內科交通動線的重要措施-堤頂大道銜接國道1號北向線新設引道，在臺北市長蔣萬安見證下，於8日正式開通，未來利用堤頂大道北上通行毋須再與使用南下線的車流一起繞行陽光抽水站並於舊宗路停等，利用這條嶄新道路，將提前右轉匯入舊宗路，省下約400公尺的行車距離，減少4.5分鐘旅行時間，有效緩解交通壓力。

新工處總工程司吳再欽表示，為配合市府提升內科整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，新工處於內湖運動公園範圍新開設匝道，直接匯入舊宗路進入國道北上線匝道口，大幅縮短行車路徑及停等時間，讓堤頂大道的車輛提前分流，更快捷的來到國道北上線匝道口，減少堤頂大道車流的影響，期望可擴散周邊交通要道，改善既有壅塞情形。

吳再欽指出，為盡可能提早改善內科交通現況，施工團隊傾全力動員，以約6個月的時間將原土坡部分開闢成將近250公尺的道路，並於114年6月12日完工。工程採低衝擊生態工法設置駁坎石並種植灌木作為擋土設施，充分涵養水源，也美化道路環境，兼顧行車與景觀品質，打造會呼吸的綠色道路；在交通設施方面，為讓駕駛朋友能順應路幅變動，轉彎處設置安全方向引導標誌及轉質導桿輔助轉向；此外，匯入舊宗路2段的出口劃設減速標線，引導駕駛減速慢行，讓使用道路的朋友們都能安心通行。

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