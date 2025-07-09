雨彈狂炸3分之2個台灣！氣象署17時啟動大規模劇烈豪雨加強作業

中央氣象署表示，今下午至周五（11日）台灣仍位於低壓帶內，西南風伴隨水氣偏多且環境不穩定，周六（12日）起低壓帶北移，對台灣影響才會逐漸趨緩。氣象署宣布，今下午5起將啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，並於晚間8時30分舉行記者說明會。

氣象署預估，今下午至明（10日），易有短延時強降雨，中南部有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

今晚至明天中南部地區有陣雨或雷雨，降雨較持續，易有大雨或豪雨發生，尤其南部山區有豪雨等級以上降雨發生的機率；北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部山區有局部豪雨，北部地區、東北部及東部山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，馬祖、金門、澎湖地區有短暫陣雨或雷雨且須注意局部大雨。周五中南部地區降雨轉趨短暫，但仍有局部大雨發生的機率，北部、東南部地區、澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於為何昨天彰化地區多處鄉鎮傳出嚴重淹水災情，但卻沒有啟動加強作業，氣象署說，昨天雨勢集中在彰化一縣市，但今天擴大至多個縣市，因此才會緊急啟動「較大規模」或較劇烈豪雨加強作業。