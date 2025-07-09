大罷免726投票！高鐵25、26日加開5列次 11日凌晨開放訂票

台灣史上最大規模大罷免將在7月26日投票，因應不少民眾返鄉投票需求，且訂票踴躍，台灣高鐵今宣布，7月25日、26日將加開5班次列車，7月11日凌晨零時起開放購票。

首波罷免案投票將於7月26日登場，高鐵表示，觀察旅客訂位狀況，發現7月25日、7月26日訂位踴躍，為加強服務旅客，7月25日、7月26日加開5班次列車，包含南下4班、北上1班，7月11日凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，由於當天可能有不少民眾會搭乘自由座，建議旅客可利用「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR Code進站搭車。

此外，旅客可持開啟自動加值功能的悠遊卡、一卡通聯名卡，直接感應進站搭車，節省排隊購票等候時間。