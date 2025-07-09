再15年！失智將成全球第三大死因 專家：台灣失智死亡數被低估

超高齡社會來臨，失智症盛行率也隨人口老化上升，依我國65歲以上長者失智症盛行率約7.99%推估，目前失智人口逾37萬，其中阿茲海默症56.88%，將近6成。其次血管型失智症占22.91%、巴金森失智症占7.12%。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，到了2040年，失智症將成為全球前三大死因之一。

「失智症並沒有因為醫療進步而減少死亡人數，多數患者的死因常被歸在肺炎、感染等其他疾病，成為被忽略的老人殺手。」徐文俊表示，失智症盛行率將從2024年的7.99%增至2050年的11.11%，屆時，全台失智人口將突破百萬人。

依據國際失智症協會研究預測，2040年失智症將成全球前三大死因；徐文俊指出，我國2024年死因統計，「血管性及未明示失智症」的死亡人數3768人，排名11，占死亡人數1.9%。從性別區分來看，男性有1509人死於失智症，位居第13名；女性高達2259人，排平第8位。

失智症本身並非直接死亡原因，但容易導致多種併發症，尤其是認知障礙、失能引起的身體機能退化，增加死亡風險。徐文俊呼籲，要提高失智症的診斷率和死亡證明上的註記，例如吞嚥困難、營養不良導致肺炎或呼吸衰竭，應列為相關原因或輔助原因，才能準確分析失智症對死亡的影響。

徐文俊認為，要更積極推廣大眾識能教育、鼓勵具體的友善行動，減少對失智症的負面印象與歧視。他倡議失智症列為死亡原因，家屬能夠描述個案的失智症病史，有能力描述病況、願意揭露病情，其前提是將失智症去汙名化，才不會妨礙患者及家屬求診意願。

失智症的挑戰愈來愈大，徐文俊呼籲，行政院應成立失智症國家政策推動小組，美國、日本、澳洲均有國家失智症政策委員會，提供失智症政策與措施制定建議。因應超高齡化來臨，失智對於國家、個人造成衝擊與負擔，國家有責任推動更全面、更深入的失智症防治及照護政策。