快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

再15年！失智將成全球第三大死因 專家：台灣失智死亡數被低估

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家呼籲，台灣政府應比照先進國家，成立失智症國家政策推動小組，擬定跨部會合作的失智症政策。聯合報系資料照
專家呼籲，台灣政府應比照先進國家，成立失智症國家政策推動小組，擬定跨部會合作的失智症政策。聯合報系資料照

超高齡社會來臨，失智症盛行率也隨人口老化上升，依我國65歲以上長者失智症盛行率約7.99%推估，目前失智人口逾37萬，其中阿茲海默症56.88%，將近6成。其次血管型失智症占22.91%、巴金森失智症占7.12%。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，到了2040年，失智症將成為全球前三大死因之一。

「失智症並沒有因為醫療進步而減少死亡人數，多數患者的死因常被歸在肺炎、感染等其他疾病，成為被忽略的老人殺手。」徐文俊表示，失智症盛行率將從2024年的7.99%增至2050年的11.11%，屆時，全台失智人口將突破百萬人。

依據國際失智症協會研究預測，2040年失智症將成全球前三大死因；徐文俊指出，我國2024年死因統計，「血管性及未明示失智症」的死亡人數3768人，排名11，占死亡人數1.9%。從性別區分來看，男性有1509人死於失智症，位居第13名；女性高達2259人，排平第8位。

失智症本身並非直接死亡原因，但容易導致多種併發症，尤其是認知障礙、失能引起的身體機能退化，增加死亡風險。徐文俊呼籲，要提高失智症的診斷率和死亡證明上的註記，例如吞嚥困難、營養不良導致肺炎或呼吸衰竭，應列為相關原因或輔助原因，才能準確分析失智症對死亡的影響。

徐文俊認為，要更積極推廣大眾識能教育、鼓勵具體的友善行動，減少對失智症的負面印象與歧視。他倡議失智症列為死亡原因，家屬能夠描述個案的失智症病史，有能力描述病況、願意揭露病情，其前提是將失智症去汙名化，才不會妨礙患者及家屬求診意願。

失智症的挑戰愈來愈大，徐文俊呼籲，行政院應成立失智症國家政策推動小組，美國、日本、澳洲均有國家失智症政策委員會，提供失智症政策與措施制定建議。因應超高齡化來臨，失智對於國家、個人造成衝擊與負擔，國家有責任推動更全面、更深入的失智症防治及照護政策。

失智症 患者 死亡 阿茲海默症 高齡化

延伸閱讀

白冰冰爆失智隱憂！倪齊民來探班 竟想不起好友名字

6旬婦1原因呆坐路邊淋雨 楊梅警暖心送返家

聽見金句／老年的憂鬱，跟失智症是息息相關的。

失智初期症狀與老化易混淆 自覺認知退化應當心

相關新聞

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。

豪雨不斷！ 集集線二水-源泉淹水 鐵路不通「已變成滑水道」

西半部豪大雨不斷，根據「三鐵事故通報平台」臉書粉專，集集線二水-源泉淹水目前鐵路不通，「已變成滑水道」，旅客留意相關列車...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

雨彈狂炸3分之2個台灣！氣象署17時啟動大規模劇烈豪雨加強作業

中央氣象署表示，今下午至周五（11日）台灣仍位於低壓帶內，西南風伴隨水氣偏多且環境不穩定，周六（12日）起低壓帶北移，對...

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑...

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。