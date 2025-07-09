美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑最大出口國為美國，進口西藥來源國美國也排名第2，提升關稅勢必對台灣製藥產業、病人用藥可盡性帶來影響，盼政府把握緩衝時間，透過專法、預算編列，強化國內學名藥供應韌性，協會最快今年底將提政策建言書。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，川普提出200%藥品關稅，表面上希望「逼國際藥廠回美國設廠」，實際目的是提高美國藥品供應韌性，而強化本土供藥韌性，面臨新冠疫情及烏俄戰爭等地緣政治挑戰後，各國關注重點，台灣也應跟進，盼政府把握川普關稅緩衝時間，將危機視為轉機，編列預算、制定特別法，維護國內學名藥發展，提升供藥韌性。

衛福部健保署提出藥價改革政策，推出學名化療藥物試辦計畫，跨出帶動使用國產藥物氛圍第一步。殷為瑩表示，該試辦計畫目標為學名藥化療藥物醫令使用量達7成，盼計畫繼續執行，並擴大至急、重、難、罕、癌等剛性需求科別，確保這些病人最辛苦的科別，藥品供應韌性能獲得保障。

殷為瑩說，國內生技醫藥相關法案，如生技醫藥產業發展條例等，多著重新藥開發，總統府健康台灣委員會則強調醫療端相關政策，為確保供藥韌性，政府應以更多元角度強化相關政策，包括專法鼓勵國內學名藥發展，提高4100億韌性特別預算挹注健保額度，學名藥協會也將把握時間，最快今年提出「台灣製藥產業發展政策建言書」。

學名藥協會公共事務委員會副主委蕭照平說，輸美、由美國輸入藥品，占國內西藥製劑市場大宗，若川普真的實施200%關稅政策，國內市場競爭力下降，可預期國內藥品售價變貴，國內面臨買不起藥物，甚至藥品退出台灣市場等現象，除政府透過鼓勵措施帶動展業發展，並在醫院個別總額實施後，鼓勵醫師開立學名藥，民眾與醫師端，也應信任學名藥品質。