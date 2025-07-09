快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對。示意圖。聯合報系資料照
美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對。示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑最大出口國為美國，進口西藥來源國美國也排名第2，提升關稅勢必對台灣製藥產業、病人用藥可盡性帶來影響，盼政府把握緩衝時間，透過專法、預算編列，強化國內學名藥供應韌性，協會最快今年底將提政策建言書。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，川普提出200%藥品關稅，表面上希望「逼國際藥廠回美國設廠」，實際目的是提高美國藥品供應韌性，而強化本土供藥韌性，面臨新冠疫情及烏俄戰爭等地緣政治挑戰後，各國關注重點，台灣也應跟進，盼政府把握川普關稅緩衝時間，將危機視為轉機，編列預算、制定特別法，維護國內學名藥發展，提升供藥韌性。

衛福部健保署提出藥價改革政策，推出學名化療藥物試辦計畫，跨出帶動使用國產藥物氛圍第一步。殷為瑩表示，該試辦計畫目標為學名藥化療藥物醫令使用量達7成，盼計畫繼續執行，並擴大至急、重、難、罕、癌等剛性需求科別，確保這些病人最辛苦的科別，藥品供應韌性能獲得保障。

殷為瑩說，國內生技醫藥相關法案，如生技醫藥產業發展條例等，多著重新藥開發，總統府健康台灣委員會則強調醫療端相關政策，為確保供藥韌性，政府應以更多元角度強化相關政策，包括專法鼓勵國內學名藥發展，提高4100億韌性特別預算挹注健保額度，學名藥協會也將把握時間，最快今年提出「台灣製藥產業發展政策建言書」。

學名藥協會公共事務委員會副主委蕭照平說，輸美、由美國輸入藥品，占國內西藥製劑市場大宗，若川普真的實施200%關稅政策，國內市場競爭力下降，可預期國內藥品售價變貴，國內面臨買不起藥物，甚至藥品退出台灣市場等現象，除政府透過鼓勵措施帶動展業發展，並在醫院個別總額實施後，鼓勵醫師開立學名藥，民眾與醫師端，也應信任學名藥品質。

健保署 川普 美國 衛福部 醫藥 關稅

延伸閱讀

川普關稅衝擊…英捷豹汽車銷量驟降15% 暫停對美出貨

川普為何轉念要給烏克蘭武器？WSJ曝光白宮與國防部溝通內幕

川普參加天安門閱兵的疑慮和憧憬

川普經濟顧問米倫暗示 關稅推升物價的機率低到像「隕石撞地球」

相關新聞

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。

豪雨不斷！ 集集線二水-源泉淹水 鐵路不通「已變成滑水道」

西半部豪大雨不斷，根據「三鐵事故通報平台」臉書粉專，集集線二水-源泉淹水目前鐵路不通，「已變成滑水道」，旅客留意相關列車...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

雨彈狂炸3分之2個台灣！氣象署17時啟動大規模劇烈豪雨加強作業

中央氣象署表示，今下午至周五（11日）台灣仍位於低壓帶內，西南風伴隨水氣偏多且環境不穩定，周六（12日）起低壓帶北移，對...

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑...

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。