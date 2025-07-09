自殺通報屢創新高 諮商心理師盼政府擴大心理健康支持、照顧外籍移工

衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，15至45歲國人每人可享有3次免費心理諮商補助。諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，補助使用率相當高，不少諮商所一開放，預約名額就秒殺額滿，盼政府擴大政策，不論是僅是放寬國人資格，更盼讓移工也可透過遠距方式獲得支持。

衛福部兩年前推出亞洲首次全國性普遍諮商補助，提供15至30歲的民眾每年3次諮商補助，去年擴大計畫，31至45歲國人也享有3次諮商補助，希望鼓勵民眾求助使用。再者，只要年滿18歲，沒有精神官能症、精神病或腦部心智功能不全等，也可以使用遠距諮商，不限制要實體諮商。

根據統計，自殺通報數近年屢創新高，去年已經達到5萬796萬人次；依照年齡區分，其中以15至24歲最多達1萬4544人次，其次依序為24至34歲、34至44歲、45至54歲，0至14歲數量與55至64歲相近。若依照性別看女性3萬3967人次多於男性的1萬6812人次。數據顯示，心理健康支持的需求廣泛存在。

胡延薇說，15至45歲心裡健康支持方案使用率非常高，不少參與計劃的諮商所都遇到一開放，半個月內的名額一下就額滿，希望政府可以評估延長補助年齡至65歲，並且依據該年齡層人數擴大補助名額。

目前恰逢學生暑假，胡延薇指出，學生族群雖然有學校中的心理健康資源可以使用，但年齡主要都被支持方案覆蓋，在寒暑假沒有學校輔導中心資源不足時，仍得要去社區的諮商機構求助，呼籲教育端提供短期諮商服務在寒暑假期間補位。

另外，胡延薇表示，期待視訊諮商上能夠更有彈性，讓移工也可以享有其母語諮商。她舉例，外籍看護照顧長者，壓力大，一般諮商所，時間難配合、雇主可能不放人，又有語言隔閡，期待可以透過線上諮商緩解照顧者壓力。