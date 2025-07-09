快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

自殺通報屢創新高 諮商心理師盼政府擴大心理健康支持、照顧外籍移工

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，15至45歲國人每人可享有3次免費心理諮商補助。諮商心理師公會全聯會觀察，補助使用率相當高，不少諮商所一開放，預約名額就秒殺額滿，盼政府擴大政策。心理諮商示意圖。聯合報系資料照
衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，15至45歲國人每人可享有3次免費心理諮商補助。諮商心理師公會全聯會觀察，補助使用率相當高，不少諮商所一開放，預約名額就秒殺額滿，盼政府擴大政策。心理諮商示意圖。聯合報系資料照

衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，15至45歲國人每人可享有3次免費心理諮商補助。諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，補助使用率相當高，不少諮商所一開放，預約名額就秒殺額滿，盼政府擴大政策，不論是僅是放寬國人資格，更盼讓移工也可透過遠距方式獲得支持。

衛福部兩年前推出亞洲首次全國性普遍諮商補助，提供15至30歲的民眾每年3次諮商補助，去年擴大計畫，31至45歲國人也享有3次諮商補助，希望鼓勵民眾求助使用。再者，只要年滿18歲，沒有精神官能症、精神病或腦部心智功能不全等，也可以使用遠距諮商，不限制要實體諮商。

根據統計，自殺通報數近年屢創新高，去年已經達到5萬796萬人次；依照年齡區分，其中以15至24歲最多達1萬4544人次，其次依序為24至34歲、34至44歲、45至54歲，0至14歲數量與55至64歲相近。若依照性別看女性3萬3967人次多於男性的1萬6812人次。數據顯示，心理健康支持的需求廣泛存在。

胡延薇說，15至45歲心裡健康支持方案使用率非常高，不少參與計劃的諮商所都遇到一開放，半個月內的名額一下就額滿，希望政府可以評估延長補助年齡至65歲，並且依據該年齡層人數擴大補助名額。

目前恰逢學生暑假，胡延薇指出，學生族群雖然有學校中的心理健康資源可以使用，但年齡主要都被支持方案覆蓋，在寒暑假沒有學校輔導中心資源不足時，仍得要去社區的諮商機構求助，呼籲教育端提供短期諮商服務在寒暑假期間補位。

另外，胡延薇表示，期待視訊諮商上能夠更有彈性，讓移工也可以享有其母語諮商。她舉例，外籍看護照顧長者，壓力大，一般諮商所，時間難配合、雇主可能不放人，又有語言隔閡，期待可以透過線上諮商緩解照顧者壓力。

心理諮商 移工 衛福部

延伸閱讀

吃對碳水能延壽！營養師揭「優質碳水飲食」幫助健康老去少生病

台商回流優惠！本勞薪資給3.63萬 移工核配比加10%

溫網／澤瑞夫透露心理健康亮紅燈 莎芭蓮卡建議敞開心扉

韓國「心靈科技」產業崛起 人工智能APP助民眾自主管理情緒壓力

相關新聞

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。

豪雨不斷！ 集集線二水-源泉淹水 鐵路不通「已變成滑水道」

西半部豪大雨不斷，根據「三鐵事故通報平台」臉書粉專，集集線二水-源泉淹水目前鐵路不通，「已變成滑水道」，旅客留意相關列車...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

雨彈狂炸3分之2個台灣！氣象署17時啟動大規模劇烈豪雨加強作業

中央氣象署表示，今下午至周五（11日）台灣仍位於低壓帶內，西南風伴隨水氣偏多且環境不穩定，周六（12日）起低壓帶北移，對...

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑...

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。