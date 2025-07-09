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雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天
中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。
氣象署指出，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日南投縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台東地區及馬祖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。
大豪雨：南投縣。豪雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台東縣、馬祖地區。影響時間：09日下午至10日晨。
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