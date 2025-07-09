雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

平時注意自身身體狀況，不僅能夠及時發現疾病，更能撿回一條命。廖繼鼎醫師發文分享一個病例，一名52歲的病人生活非常健康，有「健康魔人」之稱，體檢後發現「胰臟癌指標」偏高，照X光赫然發現是「肺腺癌」，讓醫師不禁感嘆不痛、不癢、不瘦不代表癌症沒來，及時檢查才是關鍵。

2025-07-09 14:37