壓力大就想喝手搖吃甜食？ 營養師揭「壓力胖」3大解方

你是否壓力一大就特別想喝手搖飲、吃甜食？明明吃得不多，肚子卻悄悄變大，心情也越來越不穩？別急著怪自己意志力太差，營養師提醒，這些其實是「賀爾蒙失衡」在作怪。

賀爾蒙作祟，壓力讓你越來越胖？

營養師張語希在臉書指出，當人體處於高壓狀態時，會分泌「腎上腺皮質醇」等壓力賀爾蒙，造成食慾暴增、特別想吃高糖高脂食物，熱量也更容易囤積在肚子、屁股等部位。長期下來，不僅身材變形，還可能導致代謝症候群、脂肪肝甚至糖尿病等問題。

如何穩定情緒與賀爾蒙？3招打造抗壓體質

張語希提供3個飲食與生活調整策略，幫助你從根本對抗「壓力胖」：

1.穩定血糖＝穩定情緒

三餐定時，避免長時間空腹導致血糖波動。每餐搭配「複合型碳水＋優質蛋白質」，可避免暴飲暴食與情緒波動。

2.補充抗壓營養素

這些營養素有助於調節神經系統與賀爾蒙分泌，降低壓力對身體的負面影響。鎂可從燕麥、香蕉、堅果攝取，維生素B群常見於糙米、深綠色蔬菜，色胺酸則存在於豆漿、乳品、南瓜子中，有助提升血清素水平、穩定情緒。

3.睡眠與運動缺一不可

充足睡眠有助賀爾蒙正常分泌，改善情緒與新陳代謝。規律運動可刺激多巴胺與血清素釋放，幫助維持良好心情與體態。

壓力胖 Q&A：你想知道的答案都在這

Q：香蕉、堅果真的有助抗壓嗎？

是的！這些食物富含色胺酸、鎂與鉀，有助穩定神經系統與情緒。

Q：壓力胖會胖在哪裡？

主要集中在「腹部」！男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，代表代謝風險偏高，要提高警覺。

Q：吃甜食、喝手搖可以舒壓嗎？

手搖是短暫快樂但容易上癮，糖跟酒精則會讓大腦產生快感，導致血糖劇烈波動，讓情緒更不穩定，還容易形成依賴，越吃越多，壓力更大。

張語希強調，「壓力胖不是單靠節食就能解決」。從生活、飲食、睡眠整體調整，才是真正能穩住賀爾蒙、穩住健康和體重。