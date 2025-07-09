TIPF台灣國際攝影節 一窺「美國人」幕後歷程

已故美國攝影家羅伯．法蘭克（Robert Frank）以攝影集「美國人」留住20世紀一瞬，名留青史。首屆TIPF台灣國際攝影節將邀請長年與法蘭克合作的德國出版人策展，一窺「美國人」幕後編輯歷程。

法蘭克在1924年生於瑞士，1947年移居美國紐約，2019年辭世。1955年起，他在古根漢基金會支持下，展開長程美國公路旅行，沿路見證美國戰後1950年代樣貌，如「電車—紐澳良」（Trolley—NewOrleans）這幅作品，以電車為景，車窗內乘客膚色、年齡、樣貌各異，使人反思當代種族議題。

這趟美國公路旅行最終匯聚為1959年在美出版的「美國人」（The Americans）攝影集，該作逐漸被視為攝影史上具劃時代意義的經典作品之一。今年1月，美國紐約現代藝術博物館（MoMA）還為紀念法蘭克舉辦百年個展。

首屆TIPF台灣國際攝影節由2016 年成立的「Lightbox攝影圖書室」主辦，活動一大亮點便是邀請長年與法蘭克合作的德國藝術出版人格哈德．史泰德（Gerhard Steidl）來台，並策劃「史泰德與法蘭克——攝影書與藝術民主化」展，讓觀眾得以親睹「美國人」背後編輯過程、印樣、書信等檔案資料。

TIPF 台灣國際攝影節今天透過新聞稿表示，TIPF 邀集來自10國的策展人與 30名藝術家齊聚台北，並且以「民主的相機」作為首屆主題，規劃3檔主題展覽、為期2天的國際論壇，以及10多場講座、導覽、工作坊等精彩活動。

除「史泰德與法蘭克——攝影書與藝術民主化」展外，另外2檔主題展覽包含集結15組台灣創作新銳作品的「在我們得獎之後——New Wave 台灣新銳攝影創作展」，以及攝影與民主跨領域實驗共創的「親愛的台灣，戶外影像展」。

首屆TIPF台灣國際攝影節將於9月6日至10月6日於台灣當代文化實驗場 C-LAB登場。