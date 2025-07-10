Coupang酷澎精品餐廚品牌館開幕　Le Creuset、Stanley齊聚打造質感生活!

Coupang酷澎洞察顧客追求質感生活，精品餐廚品牌館即日起至7月24日指品商品享優惠或專屬贈品。

在日常中找尋儀式感，已成為現代人經營生活的重要方式。從一鍋好料理、一道擺盤精緻的餐桌風景，到一只充滿設計感的的隨行杯，餐廚用品早已不只是實用工具，更是體現品味的生活選擇。 美商Coupang酷澎洞察顧客「質感生活」的追求，除了採購民生用品，也樂於選擇兼具美感與實用的精品餐廚商品，引領全球潮流的精品餐廚匯聚於品牌館——包括法國餐廚名品Le Creuset、Tefal 特福與美國精緻餐具Corelle康寧、潮流品牌Stanley ，透過最快隔日送達的「火箭速配」滿足生活各個情境，將廚具從烹飪工具推進為個人美學的展現，即日起至7月24日，指定商品再享滿額現折、品牌限量贈品，到Coupang酷澎動動手指輕鬆升級餐桌氛圍。

如法式浪漫餐廚品牌Le Creuset經典琺瑯鑄鐵鍋憑藉優異蓄熱性與繽紛色彩廣受喜愛，不僅導熱均勻，更擁有絕佳燉煮力，能讓食材在恆溫中釋放濃郁風味，同時保留營養精華，Coupang酷澎與Le Creuset歡慶百週年，同步開賣限定色「流金火焰橘」系列，向品牌最具識別度的顏色「火焰橘」致敬，並加入璀璨金粉，增添光澤與層次；同步還有Le Creuset x米飛兔Miffy鍋具系列及Le Creuset造型花朵盤、造型蕾絲盤等，7月24日前Le Creuset全系列滿3000折300，指定商品加贈Le Creuset百週年紀念環保袋。

Coupang酷澎上架Le Creuset百周年紀念款「流金火焰橘」以璀璨金粉點綴品牌最具象徵性款式，為餐廚環境增添輕奢質感。 圖／酷澎 提供

讓生活細節緊貼潮流，Coupang酷澎與美國Stanley隨手杯共創時尚生活，推出指定商品領券再優惠。觀察到冰飲需求隨溫度直線上升，單月隨手杯及保冰杯銷售較1月翻倍成長，歸功具有環保意識的愛好者。美國Stanley隨手杯受到國際名人與社群網紅KOL力推，吸管隨手杯2.0符合汽車杯架尺寸，搭配0.88公升大容量，及最高40小時保冰功力，功能、色彩兼具，成為今夏最繽紛的生活配件。

Coupang酷澎攜手國際精品餐廚品牌，康寧 Corelle Brands最新史努比海灘款及輕量陶瓷餐盤陸續上架！ 圖／酷澎 提供

Coupang酷澎精品餐廚品牌館慶開幕，7月24日前美國康寧 Corelle Brands指定商品下單再享優惠。最新2025年康寧 Corelle 史努比海灘不鏽鋼杯瓶系列，沁藍外觀搭配懶洋洋的史努比插畫，保溫又保冰四季皆宜。另有致敬史奴比原作漫畫的黑白復刻系列輕量陶瓷餐盤、保鮮盒，十多款不同尺寸呈現史奴比和查理布朗互動時光，準備填滿粉絲的餐具櫃！

有了Coupang酷澎的快速配送服務，輕鬆選購各式鍋具組合、不必擔心扛不回家，法國知名鍋具品牌Tefal特福巧變精靈系列以一支可拆式握把對應多款鍋具尺寸的設計，兼具收納效率與使用彈性，不論炒鍋、平底鍋或湯鍋，只需一秒卡入即可穩固使用，還能直接從爐火端上餐桌、放入烤箱或冰箱，實現「一鍋多用」的現代廚房生活。

Coupang酷澎作為值得顧客信賴的全球零售企業，透過精準的品類策略與消費數據分析，持續與國際品牌建立夥伴關係，推動品牌觸及更廣闊的客群，滿足台灣顧客全方面的生活需求。