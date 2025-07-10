快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

Coupang酷澎精品餐廚品牌館開幕　Le Creuset、Stanley齊聚打造質感生活!

文／ 張瑞文 提供

Coupang酷澎洞察顧客追求質感生活，精品餐廚品牌館即日起至7月24日指品商品享優惠或專屬贈品。
Coupang酷澎洞察顧客追求質感生活，精品餐廚品牌館即日起至7月24日指品商品享優惠或專屬贈品。

在日常中找尋儀式感，已成為現代人經營生活的重要方式。從一鍋好料理、一道擺盤精緻的餐桌風景，到一只充滿設計感的的隨行杯，餐廚用品早已不只是實用工具，更是體現品味的生活選擇。 美商Coupang酷澎洞察顧客「質感生活」的追求，除了採購民生用品，也樂於選擇兼具美感與實用的精品餐廚商品，引領全球潮流的精品餐廚匯聚於品牌館——包括法國餐廚名品Le Creuset、Tefal 特福與美國精緻餐具Corelle康寧、潮流品牌Stanley ，透過最快隔日送達的「火箭速配」滿足生活各個情境，將廚具從烹飪工具推進為個人美學的展現，即日起至7月24日，指定商品再享滿額現折、品牌限量贈品，到Coupang酷澎動動手指輕鬆升級餐桌氛圍。

如法式浪漫餐廚品牌Le Creuset經典琺瑯鑄鐵鍋憑藉優異蓄熱性與繽紛色彩廣受喜愛，不僅導熱均勻，更擁有絕佳燉煮力，能讓食材在恆溫中釋放濃郁風味，同時保留營養精華，Coupang酷澎與Le Creuset歡慶百週年，同步開賣限定色「流金火焰橘」系列，向品牌最具識別度的顏色「火焰橘」致敬，並加入璀璨金粉，增添光澤與層次；同步還有Le Creuset x米飛兔Miffy鍋具系列及Le Creuset造型花朵盤、造型蕾絲盤等，7月24日前Le Creuset全系列滿3000折300，指定商品加贈Le Creuset百週年紀念環保袋。

Coupang酷澎上架Le Creuset百周年紀念款「流金火焰橘」以璀璨金粉點綴品牌最具象徵性款式，為餐廚環境增添輕奢質感。 圖／酷澎 提供
Coupang酷澎上架Le Creuset百周年紀念款「流金火焰橘」以璀璨金粉點綴品牌最具象徵性款式，為餐廚環境增添輕奢質感。 圖／酷澎 提供

讓生活細節緊貼潮流，Coupang酷澎與美國Stanley隨手杯共創時尚生活，推出指定商品領券再優惠。觀察到冰飲需求隨溫度直線上升，單月隨手杯及保冰杯銷售較1月翻倍成長，歸功具有環保意識的愛好者。美國Stanley隨手杯受到國際名人與社群網紅KOL力推，吸管隨手杯2.0符合汽車杯架尺寸，搭配0.88公升大容量，及最高40小時保冰功力，功能、色彩兼具，成為今夏最繽紛的生活配件。

Coupang酷澎攜手國際精品餐廚品牌，康寧 Corelle Brands最新史努比海灘款及輕量陶瓷餐盤陸續上架！ 圖／酷澎 提供
Coupang酷澎攜手國際精品餐廚品牌，康寧 Corelle Brands最新史努比海灘款及輕量陶瓷餐盤陸續上架！ 圖／酷澎 提供

Coupang酷澎精品餐廚品牌館慶開幕，7月24日前美國康寧 Corelle Brands指定商品下單再享優惠。最新2025年康寧 Corelle 史努比海灘不鏽鋼杯瓶系列，沁藍外觀搭配懶洋洋的史努比插畫，保溫又保冰四季皆宜。另有致敬史奴比原作漫畫的黑白復刻系列輕量陶瓷餐盤、保鮮盒，十多款不同尺寸呈現史奴比和查理布朗互動時光，準備填滿粉絲的餐具櫃！

有了Coupang酷澎的快速配送服務，輕鬆選購各式鍋具組合、不必擔心扛不回家，法國知名鍋具品牌Tefal特福巧變精靈系列以一支可拆式握把對應多款鍋具尺寸的設計，兼具收納效率與使用彈性，不論炒鍋、平底鍋或湯鍋，只需一秒卡入即可穩固使用，還能直接從爐火端上餐桌、放入烤箱或冰箱，實現「一鍋多用」的現代廚房生活。

Coupang酷澎作為值得顧客信賴的全球零售企業，透過精準的品類策略與消費數據分析，持續與國際品牌建立夥伴關係，推動品牌觸及更廣闊的客群，滿足台灣顧客全方面的生活需求。

相關新聞

高鐵延伸宜蘭 環評初審過關

高鐵延伸宜蘭案昨進行環評專案小組第二次初審會議，歷經近六小時審查，交通部鐵道局承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等...

雨彈狂炸中南部！20縣市豪雨傾瀉到明下午 3縣市嚴防雷雨

受到低壓帶加上西南風影響，中央氣象署今晚間6時55分針對20縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天下午。大豪雨影響範圍包含...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

白內障手術專款給付 醫界自律管理籲避免誇大廣告

「飛秒雷射白內障」、「功能性水晶體」、「只需幾分鐘」……，近年來，公車、廣播、網路社群平台充斥著白內障手術廣告，眼科醫學...

長者睡不好…大腦毒素清不掉 加速失智與神經退化

長期睡不好，恐傷大腦，提高失智風險。長庚健康老化研究團隊發表最新研究成果，高齡長者的睡眠品質如果較差，將重創腦淋巴系統功...

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

任天堂Switch 2遊戲主機終於在7月10日於台灣開賣啦！不少店家都在7月10日凌晨0時起推深夜首賣活動，以信義區新光三越A11的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」零時首賣活動最受矚目，不僅有倒數活動，還提供1000台現貨吸引玩家排隊搶買，《科技玩家》下午前進現場，發現早已有人在排隊，第1名排隊者早上9點就來報到，只為了搶頭香。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。