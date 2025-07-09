白內障手術量增…憂點值被打折 醫界建議眼科3字眼別廣告

白內障手術原先在健保總額中，歸屬於西醫基層的一般服務項目，但近年手術量快速增加，引發醫界其他科別關注與不滿，擔心排擠健保資源。為因應此狀況，今年改以「專款」方式支應白內障手術的費用；改制後，白內障手術不再享有原本的點值保障，而是採取「沒用完會回收、用超過就打折」，醫界近期發出公告，要求「自律」管理，推出照顧說照顧說明書，以及廣告管理建議。

醫師公會全聯會醫療政策會召集委員吳國治指出，隨著高齡化社會來臨，台灣正面對戰後嬰兒潮世代邁入老年，白內障手術的需求本就持續增加。而健保支應方式更改後，手術費用若超出預算將會「打折」。原本一次可請領2萬點的手術費用，在點值調整後實領金額可能低於2萬元，因此醫界開始自主加強管理。

針對醫療廣告與醫病溝通，醫師公會與眼科醫學會雙雙出手進行自律。第一項措施，是在手術前強化醫病溝通，推廣導入白內障照護說明書，明確載明「手術時機」，以及健保有給付人工水晶體，與醫師充分討論「補差額自費」必要性，由醫師與病人共同簽署，避免因資訊不對等導致糾紛。

吳國治指出，有部分病人曾反映，醫師僅推薦自費水晶體，卻未說明健保也有給付項目，因此希望透過事前充分溝通，提升病人知情權。

第二項措施是針對醫療廣告加強規範。眼科醫學會建議，對外開放廣告，包括社群媒體、計程車、公車等，應避免使用「飛秒雷射白內障」、「功能性水晶體」或「只需幾分鐘」等字眼，以免誤導患者、加劇同業競爭。吳國治強調調，這項規範僅限於對外媒體廣告，不包含醫師在診間對病患的專業說明與建議。

眼科醫學會理事長王一中指出，廣告規範僅是醫學會內部給醫師建議，希望不要做沒必要開刀，有需要的患者手術並不會受到影響。

白內障屈光手術醫學會理事長孫啟欽補充，臨床上常遇到有民眾受到廣告的影響，認為不使用自費醫材或是手術，就會在醫療上獲得不平等的對待，他舉例，曾有患者來到診間，自認沒有使用功能水晶體就是差人一等，但實際上他的狀況根本不需要使用自費項目，當得知白內障手術其實有健保給付後，如釋重負；目前健保都能提供眼科手術給付也給予良好照護，只有在有額外需求時，才需要尋求自費市場。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱也表示，白內障是一種疾病，必須符合手術適應症才能動刀，但廣告可能讓部分民眾誤以為只要年過 55 歲、有些微白內障就能開刀因此到醫療院所。他建議，障手術的廣告或新式醫材說明，應以醫療院所內為限，廣告如果擴至社群媒體等，會產生不必要的效應。

至於近期白內障手術增加，恐排擠到總額，孫啟欽表示，台灣邁入超高齡化社會，超過55歲後，白內障的發生率就會提高，需要白內障手術改善疾病的人口數，本來就在持續增長中，對於手術量增加恐排擠到總額一事，他持保留態度。

目前醫師公會全聯會已爭取，若白內障專款預算有剩餘，將可提撥2%作為「照護品質獎勵金」，但若醫療機構有刊登違反醫學會規範的廣告，將不得領取該筆獎勵金。