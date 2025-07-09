「健康魔人」1數值超標！照X光發現罹癌 醫警告：沒症狀不是沒事

平時注意自身身體狀況，不僅能夠及時發現疾病，更能撿回一條命。廖繼鼎醫師發文分享一個病例，一名52歲的病人生活非常健康，有「健康魔人」之稱，體檢後發現「胰臟癌指標」偏高，照X光赫然發現是「肺腺癌」，讓醫師不禁感嘆不痛、不癢、不瘦不代表癌症沒來，及時檢查才是關鍵。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書發文，表示近日有一位52歲的男子來就診，他是很注重養生的「健康魔人」，無論是飲食、運動、體檢都不會放過，還非常重視每一項數值的變化，但這次健檢完發現他的CA19-9（胰臟癌指標）小小偏高。

廖繼鼎表示，病患一開始疑惑是否是自己吃太油，但發現雖然數值在正常範圍內，但卻比去年高一倍，顯然不太正常，因此讓病患先做影像檢查看看。

廖繼鼎透露，做完X光後，發現病患肺部有一顆1.2公分的「陰影」，經過電腦斷層掃描，才驚覺是「早期肺腺癌」，把病患嚇了一大跳，他既沒有任何不適的症狀，更沒有家族病史，結果竟然是癌症。

廖繼鼎提醒，往往是沒症狀最容易忽略，癌症早期是沒有症狀的，不痛、不癢、不瘦不代表沒罹患癌症，數值超標和抽血異常也不代是癌症，「影像檢查才是關鍵」，最後也提醒民眾身體有問題要盡早就醫，不要等到指數爆表或咳到睡不著才來看醫生，錯失了黃金治療時機。