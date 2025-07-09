冷凍蔬菜不只三色豆 技術突破番茄洋蔥櫛瓜仍保鮮

以往提到冷凍蔬菜，多數人只想到三色豆。農糧署與學界、食品業者合作突破技術，推出番茄、洋蔥、櫛瓜、馬鈴薯、青花菜、高麗菜等多樣冷凍蔬菜，並能保有原來的鮮度。

農業部農糧署今天舉辦「鮮採鮮凍新煮藝 冷凍蔬菜應用記者會」，並邀請號稱「台菜王子」的主廚黃景龍現場示範利用各種冷凍蔬菜，在15分鐘內料理出古早味什錦蔬粥。

農糧署副署長陳啓榮說，為調節國產蔬菜供應，輔導農民團體與加工業者契作農產品原料，強化產地冷鏈設備及加工技術，在蔬菜盛產期間，將新鮮蔬菜原料去除不可食用部分，並經清洗、截切、殺菁、急速冷凍加工技術，且免洗免切直接烹煮，省時又方便，且價格穩定，尤其在颱風菜價飆漲時，冷凍蔬菜是好的選擇。

宜蘭大學副校長謝昌衛目前也是中興大學終身特聘教授，他的研究團隊協助業者開發更多國產冷凍蔬菜技術。

謝昌衛說，以往的冷凍蔬菜只有三色豆，主要是質地較硬，冷凍較容易，從前的技術若要將洋蔥、番茄等含水分較多的蔬菜冷凍，就會遇到蔬菜水分流失變得軟爛，現在的技術突破，關鍵就是透過攝氏零下30度以上的急速冷凍，迅速將蔬菜內部水分結冰，防止大冰晶形成，避免蔬菜細胞組織被破壞，並減少水分流失，不但有效保留蔬菜原質地與營養價值，還鎖住清甜口感。

謝昌衛說，冷凍蔬菜都是具有產銷履歷認證，經過政府嚴格把關，不必擔心農藥殘留問題，民眾可以吃得安心。

黃景龍表示，他以往以為只有現採的蔬菜才真正新鮮，但使用過新技術的冷凍蔬菜做料理後，從此改觀，因為蔬菜的原味完整被保留。

此外，他說，現在餐飲業也缺工，冷凍蔬菜可直接使用，不必再洗菜、切菜，省不少人力，對忙碌的現代人來說，更是料理上一大助力，他會向餐業業及團膳業者大力推薦。

展鮮農產生技公司總經理鍾宇軒說，今年也會陸續將各種國產冷凍蔬菜，以小包裝方式推廣到各通路，方便民眾使用。

記者會現場並展示農糧署輔導業者開發出的國產冷凍蔬菜，包括：櫛瓜、番茄、玉米、洋蔥、青花菜、青蔥、白花椰、馬鈴薯、小黑栗子南瓜、胡蘿蔔絲、毛豆。