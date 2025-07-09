民團批台灣四大永續獎結構性漏洞 淪為「漂綠幫兇」
綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文、研究員張趙、常務理事賴偉傑、研究員柯乾庸、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎，上午在綠色公民行動聯盟舉行「再不改革 永續獎恐成漂綠幫凶 『2025企業永續追蹤報告』發布記者會」。檢視行政院國家永續發展獎、TCSA台灣企業永續獎、天下永續公民獎與遠見 ESG 企業永續獎等四大永續獎的評選制度。
記者會中指出台灣的永續獎評選機制相較國際主流標準，存在結構性漏洞，不僅評選標準過於寬鬆、資訊查核機制失靈，更缺乏爭議處理機制。其中多家獲獎排碳大戶氣候表現不足，甚至有用煤量不減反增的情形。呼籲永續獎評選機制再不改革，恐將淪為「漂綠幫兇」。曾虹文表示企業永續表現不佳仍可年年獲獎，甚至因獲獎而獲得更多社會信任與資源，對真正投入轉型的企業不公平。
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