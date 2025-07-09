華航8月起開放免費機上Wi-Fi 3機型全艙等旅客適用

中華航空今天宣布，將於今年8月1日起，開放777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客直接於機上免費上網或傳輸文字訊息，為台灣首家提供全艙等旅客及所有會員免費機上網路體驗，開創便捷的數位飛行新世代。

華航表示，此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘 777、A350、A321neo 機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。

華航為回應旅客空中無線網路使用需求，斥資升級機上網路設備，讓旅客在飛行途中也能透過免費Wi-Fi隨時與親友即時聯繫、掌握最新資訊。另外738客艙備有Fantasy Sky 無線影音娛樂系統 (Wireless In-flight Entertainment)，旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受電影、電視、音樂、航班資訊等機上服務，未來A330機隊也規畫導入。

華航持續運用智慧科技帶來更貼心的搭機新體驗，華航網站結合國籍航空首見 IG 限動風格、熱門功能網頁視覺優化，全新風貌拉近與旅客距離；升級版的「AI 客服」具備強大的語言理解與智慧應答能力，並支援多國語言。華航也推出LINE 官方帳號，搜尋 ID 帳號 「@chinaairlines」，加入成為好友獲取最新優惠、智慧推播、互動服務等專屬精彩內容。