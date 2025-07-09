快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

大雷雨開轟台中至屏東9縣市 淹水、河川水位警戒看這查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。聯合報系資料照
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊。聯合報系資料照

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台中市、屏東縣、彰化縣、南投縣、台東縣、台南市、嘉義縣、高雄市、雲林縣，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台中市：烏日區、霧峰區、大里區。

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉。

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。

台南市：白河區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區。

高雄市：旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區。

屏東縣：萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。

台東縣卑南鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

水利署防災資訊網公布淹水警戒區域，一級淹水警戒：嘉義縣民雄鄉，彰化縣二水鄉，雲林縣莿桐鄉。二級淹水警戒：嘉義縣大林鎮，彰化縣埤頭鄉、溪州鄉、田中鎮、田尾鄉、社頭鄉，雲林縣虎尾鎮、西螺鎮。

河川水位警戒方面，二級：北港溪：雲林縣田頭橋、雲林縣善功橋。八掌溪：台南市頭前溪橋。三級：北港溪雲林縣土庫大橋、嘉義縣溪口。

嘉義 雲林

延伸閱讀

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

影／苦不堪言！彰化埔心社區淹水 居民清家當又來大雷雨

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

台中清晨大雷雨 沙鹿低窪地區出現路面積水

相關新聞

豪雨不斷！ 集集線二水-源泉淹水 鐵路不通「已變成滑水道」

西半部豪大雨不斷，根據「三鐵事故通報平台」臉書粉專，集集線二水-源泉淹水目前鐵路不通，「已變成滑水道」，旅客留意相關列車...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉...

崩潰！清水服務區遭檢舉清潔員「拿拖把擦桌子」 統一超商回應了

「全台最美服務區」去年與全台消費者正式見面後，立刻受到每天數以萬計過往遊客的青睞，但是日前有民眾拍下，清潔人員竟用拖把拖...

月薪38K女想「一年出國3次」？網喊不難：這點才是關鍵

一名女網友昨(8)日在Dcard心情版上詢問大家「每年出國一到三次的月薪」，讓不少網友透露自己出國的花費與選擇的國家，也有人表示，無關金錢，對上班族來說，要達成一年出國三次的旅行，真正的困難點應是在這一問題上。

白內障手術量增…憂點值被打折 醫界建議眼科3字眼別廣告

白內障手術原先在健保總額中，歸屬於西醫基層的一般服務項目，但近年手術量快速增加，引發醫界其他科別關注與不滿，擔心排擠健保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。