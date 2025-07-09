大雷雨開轟台中至屏東9縣市 淹水、河川水位警戒看這查
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台中市、屏東縣、彰化縣、南投縣、台東縣、台南市、嘉義縣、高雄市、雲林縣，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
台中市：烏日區、霧峰區、大里區。
彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。
南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉。
嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。
台南市：白河區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區。
高雄市：旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區。
屏東縣：萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。
台東縣卑南鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。
水利署防災資訊網公布淹水警戒區域，一級淹水警戒：嘉義縣民雄鄉，彰化縣二水鄉，雲林縣莿桐鄉。二級淹水警戒：嘉義縣大林鎮，彰化縣埤頭鄉、溪州鄉、田中鎮、田尾鄉、社頭鄉，雲林縣虎尾鎮、西螺鎮。
河川水位警戒方面，二級：北港溪：雲林縣田頭橋、雲林縣善功橋。八掌溪：台南市頭前溪橋。三級：北港溪雲林縣土庫大橋、嘉義縣溪口。
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