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召集台灣原創角色 黑潮星樂園展區首現文博會

中央社／ 台北9日電

IP經濟夯，2025台灣文博會也將首次推出「黑潮星樂園展區」，由文化部黑潮計畫補助的34組台灣原創角色組成，包含Mr.Shark鯊魚先生、我是馬克、麻吉貓、辛卡米克等。

文化部今天發布新聞稿表示，黑潮計畫「台灣圖像角色IP品牌發展徵案」自去年起開展，共計選出34組具故事厚度、文化視野、授權實績及商業潛能的IP角色品牌，計畫期間由黑潮計畫支持各品牌深化故事內容、發展角色世界觀及商務授權素材、影音圖文創作內容等，並進行洽商媒合。

首次在商展區推出的「黑潮星樂園展區」，將成為34組IP的大型發表會，扣合2025文博會主題，以海洋黑潮展現台灣IP面向國內外市場的企圖。將分為行旅、探險、美食、育樂與療癒等5主題，並根據角色性格及世界觀設定打造專屬風格的主題櫥窗。

參展名單可見著名IP如近期跨刀改編為電影的「我是馬克」、社群擁有超過50萬粉絲的「辛卡米克」、曾奪LINE原創貼圖排行前10名的「Mr. Shark 鯊魚先生」、以愛情搞笑動畫聞名的「囂搞shaogao」，還有任台北捷運親子友善大使的「麻吉貓」等。

文化部表示，「黑潮星樂園展區」也是台灣IP面向國內外買家的重要舞台，將首次推出長達7天不間斷的B2B商務活動專區，並辦理5場IP簡報推介會、5場名片快閃交流會，以及大量一對一商務媒合會，期盼讓國內外包含出版、影視動漫、遊戲、文具贈品等專業買家，看見台灣原創角色的潛力及魅力。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。「黑潮星樂園」在商展區展出，也特別與西門紅樓合作，將於7月29日至9月28日進行為期2個月的快閃店活動。

品牌 文化部 黑潮

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