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大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及台東地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。
豪雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、馬祖地區。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台東縣。
根據水利署防災資訊網，一級淹水警戒：嘉義縣民雄鄉、雲林縣莿桐鄉，二級淹水警戒：嘉義縣大林鎮，彰化縣二水鄉、埤頭鄉、田中鎮、社頭鄉，雲林縣西螺鎮。
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