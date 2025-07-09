大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

一名女網友昨(8)日在Dcard心情版上詢問大家「每年出國一到三次的月薪」，讓不少網友透露自己出國的花費與選擇的國家，也有人表示，無關金錢，對上班族來說，要達成一年出國三次的旅行，真正的困難點應是在這一問題上。

2025-07-09 11:45