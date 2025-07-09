7成老人睡不好…睡眠品質影響大腦修復力 長庚找出腦淋巴系統排毒機制

睡眠不足會直接表現出疲倦或易怒，若長期睡不好，恐致巴金森、失智症，甚至心血管疾病以及憂鬱、焦慮等精神健康問題。據統計，有40至70%的老年人有睡眠障礙，長庚健康老化研究團隊揭開高齡長者睡眠品質對腦淋巴系統功能、大腦連結及記憶力的影響，這套系統宛如「大腦汙水處理廠」。

林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花表示，高齡長者大多有慢性睡眠問題，除了老化因素，還包括多重共病、心理壓力、疾病用藥。有些長者雖然沒有明顯的嗜睡、打鼾等症狀，但也患有睡眠呼吸中止症而不自覺，這些都需要透過多種檢查來評估和診斷，針對病因進行處置。

李淑花指出，「腦淋巴系統」負責中樞神經的下水道清運功能，如果大腦廢物的清除過程受到阻礙，就會累積蛋白質廢物，沉澱在腦神經細胞周圍，進而導致神經退化疾病。大腦清運廢棄物的關鍵時刻，就在深度睡眠期間，所以好的睡眠品質至關重要。

林口長庚醫院醫學教育委員會副主席、腎臟科教授級主治醫師方基存表示，高齡長者普遍有慢性睡眠問題，失眠已被證實與失智症、憂鬱症、自殺及心血管疾病風險上升有關。隨著年齡增長，許多人愈來愈難一覺到天亮，睡眠品質不佳易導致類澱粉蛋白無法排除，恐加速認知功能退化。

方基存說，長庚團隊進行腦淋巴系統研究，共納入72位年齡從66歲至88歲的健康高齡長者，進行磁振造影（MRI）、匹茲堡睡眠品質量表（PSQI）問卷調查，並與香港大學心理學系合作，採用血管周圍空間擴散張量影像分析技術（DTI-ALPS），量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其影響結果。

研究結果發現，主觀睡眠品質愈差者，其血管周圍空間擴散張量影像分析指數愈低，顯示腦淋巴系統清除功能下降，且記憶功能愈差。另外，在睡眠品質良好的高齡長者中，其大腦核心區域的「結構」與「功能」連結之間能夠合作順暢；而在睡不好的高齡長者中，則觀察不到大腦區域間的合作。

長庚團隊這項研究成果，已發表於2024年10月國際頂尖精神醫學期刊「分子精神醫學」（Molecular Psychiatry），可望提供台灣邁入超高齡社會下認知健康預防的新思考方向，作為未來健康老化政策與介入策略的參考依據，有機會及早或預防治療失智症、巴金森等疾病。