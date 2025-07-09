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中南部注意致災性強降雨 粉專示警「苗栗至屏東」做好防災準備
中、南部注意致災性強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署最新預報顯示，今天下午至明天全天受西南風及低壓帶水氣雙重影響，中、南部地區有致災性強降雨的風險，提醒苗栗至屏東地區做好防災準備。
今、明兩天受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天西半部地區有陣雨或雷雨，易有大雨發生，尤其新竹以南地區有局部豪雨發生的機率，東半部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，午後東半部山區有局部大雨發生
的機率。
明天中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，北部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。
今明兩天馬祖、金門地區受熱帶性低氣壓外圍環流影響，有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨及8至9級強陣風發生的機率，海面亦有較大風浪。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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