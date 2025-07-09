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「SEA YOU 海洋的見證與再造」 巡迴展第三站台中登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「潔淨行動科技」展區展示多項清除與監測海廢的創新工具與應用。海保署提供
「潔淨行動科技」展區展示多項清除與監測海廢的創新工具與應用。海保署提供

「SEA YOU海洋的見證與再造」2025年海洋環境知識巡迴展，第三場次9日起至7月27日在國立自然科博物館生命科學廳陽光廊道盛大展出。展覽聚焦「海洋廢棄物再造」，透過圖文解說、再生展件與互動裝置，邀請民眾深入了解海洋廢棄物的生成過程、生態衝擊及可實踐的減廢與資源循環行動，進一步喚起全民對於海洋保育的關注與行動力。

這項巡迴展，由海洋委員會海洋保育署主辦、國立自然科學博物館協辦。

海保署指出，此展延續前兩站的核心精神，規劃「我們與海的連結」、「海廢的旅程」、「潔淨行動科技」、「海廢之家」、「未來守護」五大展區，結合創新展示手法與沉浸式體驗，引導觀眾以「同行者」視角踏上一段與海洋廢棄物共行的旅程，層層揭示海洋廢棄物從源頭到重生的軌跡，並思索人類生活方式與海洋環境之間的緊密關係。

海保署表示，展覽自開展以來已巡迴高雄、桃園兩地，累計吸引逾萬名民眾參與，廣受好評。有觀展民眾分享：「這場展覽讓我更關注海洋議題，也提升了我的環保意識。我決定從日常生活做起，減少使用一次性塑膠，並開始自備環保餐具！」展覽不僅傳遞了知識，更提供情感連結與實踐行動的契機。

海保署強調，第三場次選址台中，主要是鑑於國立自然科學博物館為長期推動科普教育的重要角色，期盼展覽能進一步觸及更多家庭、學校及環境關注者，凝聚全民守護海洋的力量，讓環境資源永續意識從生活中扎根。

海保署補充說明，現場設有導覽解說、VR沉浸體驗與互動活動，誠摯邀請各界於展期內蒞臨參觀，一同「SEA YOU」，見證海洋的現在，並攜手打造無海廢的永續未來。

後續第四場次將於8月5日至8月24日，在台北西門紅樓登場；第五場次則訂9月2日至9月28日，在花蓮文化創意園區舉行。

「海廢的旅程」展區揭示海洋廢棄物從源頭漂流到重生的路徑，帶來深刻省思。海保署提供
「海廢的旅程」展區揭示海洋廢棄物從源頭漂流到重生的路徑，帶來深刻省思。海保署提供
孩子們專注參與互動裝置與VR體驗。海保署提供
孩子們專注參與互動裝置與VR體驗。海保署提供

博物館 廢棄物 自然科

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