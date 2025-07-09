遊覽車強制裝駕駛身分識別設備！業者批遭剝2層皮 交通部回應了

為掌握遊覽車工時，避免疲勞駕車，明年元旦起，全台約1.4萬輛遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，引發遊覽車工會不滿，質疑GPS本身就可優化擴充功能，納入身分識別，卻被要求額外加裝，等於一頭牛剝兩層皮；交通部表示，可用既有App或管理系統傳送資訊，若業者需添購設備，公路局也會提供補助。

明年元旦起，全台約1.4萬輛遊覽車全面強制裝設駕駛身分識別設備，交通部提供每輛車最高2000元的補助，但新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑，GPS就可擴充身分識別功能，卻強制自費額外安裝，一頭牛剝兩層皮，因此，今明兩天號召200輛遊覽車包圍交通部抗議。

交通部政務次長陳彥伯今天上午10時赴台北區監理所，視察「車輛動態資訊管理中心」，了解GPS及駕駛識別的狀況。

針對業者質疑強制裝設駕駛身分識別設備增加經濟負擔，甚至認為交通部勾結特定廠商，陳彥伯澄清，要求遊覽車全面裝設駕駛識別設備，是為讓駕駛識別資料具備傳送的功能，現行業者既有的App或管理系統若有傳送功能也可以處理，若業者需另外添購設備，公路局也有經費補助；至於通訊費部分，所有資料在現行GPS都有重輸、納入，可一併傳出即可，不會衍生額外費用。

針對加裝駕駛識別系統，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，全聯會的遊覽車業者都支持，主要原因有3個，包含全世界都在走駕駛工時保護，疲勞駕駛比酒駕還可怕；資方認為駕駛不足，安全服務上，駕駛勞工的工時上，要保護第一線；駕駛手扶方向盤，承受30到40個家庭的安全，不可讓駕駛過度疲勞。