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「超級食物」不安心？消基會檢驗 4分之1亞麻籽樣品鎘含量超標

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
奇亞籽、亞麻籽和藜麥都是被稱為「超級食物」的健康食品，認為對健康、減重、降三高有幫助。消基會針對這三類「超級食物」購買24件樣品，進行農藥殘留及重金屬含量調查測試。圖／消基會提供
奇亞籽、亞麻籽和藜麥都是被稱為「超級食物」的健康食品，認為對健康、減重、降三高有幫助。消基會針對這三類「超級食物」購買24件樣品，進行農藥殘留及重金屬含量調查測試。圖／消基會提供

奇亞籽、亞麻籽和藜麥都是被稱為「超級食物」的健康食品，認為對健康、減重、降三高有幫助。但「超級食物」真的超級嗎？消費者食用安心嗎？消基會針對這三類「超級食物」購買24件樣品，進行農藥殘留及重金屬含量調查測試。發現8件亞麻籽類樣品中，有兩件的鎘含量超過標準。消基會建議，具有規模的企業應主動送檢轄下所販售商品，尤其是宣稱促進健康的食品，以免不小心，壞了商譽。

消基會總計購買24件樣品，進行農藥殘留及重金屬含量調查測試，發現8件亞麻籽類樣品中，有兩件的鎘含量超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》的限量標準。8件藜麥樣品中，有一件鉛含量超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》。消基會表示，檢驗結果仍須由主管機關判定。

消基會指出，不符合《食品中污染物質及毒素衛生標準》相關規定者，依《食安法》第48條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

消基會董事長鄧惟中指出，歐盟曾發出「關於食品營養與健康聲明」規範使用超級食物這類詞彙，認為需有精確的醫學宣稱且有可靠的科學研究支持，才能得到「超級食物」。目前國內並無主管單位對何謂「超級食物」有認證或科學標準，建議消費者對於商品廣告標榜內容有需求，還是應該尋求專業醫師的建議，勿對單一食品過量食用，以免造成身體的負擔，飲食還是應以均衡為主。

鎘測試中，有2件亞麻籽樣品不符合限量標準。鄧惟中指出，奇亞籽、亞麻籽及藜麥為近年新興起的食品，市面上已經有許多品牌，各大賣場、有機商店、雜糧行等都有這些商品，建議主管機關應加強進行抽驗把關。對於所謂「超級食物」的食用安全，主管單位應有相應的管理及食用安全宣導，幫助消費者建立正確的飲食觀念。

消基會指出，消費者對奇亞籽、亞麻籽及藜麥這類商品可能比較不熟悉，為避免消費者僅憑標榜內容過量食用或食用方法錯誤等，建議這類商品應該清楚標示食用方法及份量、保存方式、食用注意事項或警語。

主管 消基會 消費者

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