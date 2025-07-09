北宜高鐵今環評再審 醫師：有助當地醫療品質提升

環境部今年5月5日召開高鐵延伸宜蘭案環評專案小組初審會議，醫師團體表示，東部與西半部的醫療差距相當大，高鐵東移可讓更多醫療人才進駐宜蘭，拉近醫療和教育品質，達到各方面的平權。

宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝說，宜蘭縣和花東的醫療相對落後，好的交通網路和平權相當重要，宜蘭交通條件限制下，醫師、護理師、復健師和營養師等都進不去宜蘭，嚴重影響當地的醫療品質，在雪隧開通前，病人要送到台北要走北宜公路的九彎十八拐，現在雪隧也會因為暑假而大塞，高鐵不只分散交通的壓力，也讓更多醫療人才進到宜蘭。

得安診所醫師林新泰說，蔣經國對台灣貢獻有目共睹，十大建設中有六項是交通建設，可所謂三軍未動樑草先行，交通就是最重要的一環，當時中山高速公路被質疑是否圖利少數人，但後來不只中山高，現在連國道5號都蓋好了。

林新泰說，高鐵當初興建時，也是被設定成高階商務人士為主要搭乘者，畢竟時間就是金錢，但現在所有的人都會搭高鐵，很多重大建設後面的發展是當初想像不到的，因此眼光應該放遠，就像蔣經國時期推動中山高，他自己可能不曉得這個交通命脈對未來的台灣有多重要。

羅東東興婦產科醫師江育同強調，交通不便捷會導致人才不斷流失，也會造成醫療、教育等品質考驗，高鐵延伸宜蘭是當地需要的重要規畫。