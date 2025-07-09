長者乳品攝取低 竹榮營養師推蔬菜起司餅佐優格醬吸睛

高齡化社會來臨，國內65歲以上長者每日攝取乳品類「不足一份」者比例高達81%至92%，為提升長者乳品接受度，台北榮民總醫院新竹分院營養科營養師李紫涵特別設計一款兼具美味與營養的「蔬菜起司餅佐優格醬」，協助長者在無負擔中補足營養缺口。

台北榮民總醫院新竹分院營養科指出，根據國健署「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，國內65歲以上長者每日攝取乳品類「不足一份」者比例高達81%至92%，遠低於衛福部每日建議的1.5至2杯，反映乳品攝取嚴重不足，恐影響骨質與免疫力。

營養師李紫涵指出，乳製品富含優質蛋白質與鈣質，是維持肌力與骨骼健康的關鍵。為提升長者乳品接受度，她特別設計一款兼具美味與營養的「蔬菜起司餅佐優格醬」，將牛奶、起司、優格三種乳品融入日常餐桌，協助長者在無負擔中補足營養缺口。

李紫涵表示，這道健康料理以櫛瓜與馬鈴薯為主體，膳食纖維豐富，並透過乳品拌入調理，餅體濕潤軟嫩，特別適合吞嚥或牙口較弱的長輩。每份含258大卡、10公克蛋白質與239毫克鈣質，有助預防骨質疏鬆與肌少症。

李紫涵說明，料理步驟簡單：將櫛瓜刨絲、馬鈴薯蒸熟搗碎後，加入牛奶、起司與調味料攪拌成團，再以平底鍋煎至兩面金黃。搭配特製的優格醬，採用無糖優格、檸檬汁、蒜末與洋蔥末調和而成，清爽解膩，亦提升整體風味層次。

李紫涵指出，許多長者因口感偏好或習慣排斥乳製品，營養補充易出現斷層，藉由將乳品巧妙入菜，不僅提高接受度，也能有效補強日常所需。這道蔬菜起司餅不額外添加過多鹽分，改用天然香料提味，長者在享用時不需擔心鈉攝取過量，兼顧美味與健康。