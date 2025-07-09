月薪38K女想「一年出國3次」？網喊不難：這點才是關鍵

一名女網友昨(8)日在Dcard心情版上詢問大家「每年出國一到三次的月薪」，讓不少網友透露自己出國的花費與選擇的國家，也有人表示，無關金錢，對上班族來說，要達成一年出國三次的旅行，真正的困難點應是在這一問題上。

原po表示，其實以自己目前月薪是38K，想要達到每年出國一至三次的夢想，認真覺得無法，因為這樣的薪水會讓每次的出國旅行很有壓力，但她實在好奇，看到身旁與她薪水差不多，或比她薪水多的友人，大概出國頻率也能是一年一至三次，讓她好奇，能夠達標這樣出國頻率的人，年薪或月薪大概是多少？每次出國的總開支又是多少？且選擇旅遊的國家是哪些？

網友見文劈頭直指，其實以一般上班族而言，要能達標一年出國三次，也要公司能准假，除了要看年休，同時也需顧及老闆及同事的眼光。網友說：「錢不是問題，問題是假好少」，表示自己都很認真在計算每個特休，只請出國，假必須請在刀口上，讓同事都說他的假用得很淋漓盡致，但她一個國家都是快閃2至5天，儘量跨假日多請一兩天。

部份網友點出薪資不高，但照樣能享受出國旅行的關鍵是「窮遊」。有人說，月薪與原po一樣是38K，今年目前出國2次，選擇去沖繩和北京，一次旅行都是6天5夜，大約花費在50K，且用的是自己的存款。也有人表示，自己固定每年出國兩次，選擇的國家有在亞洲與歐洲的，但就是窮遊，必須避開熱門連續假期、選便宜飯店、廉航機票，在旅行間不亂買紀念品、單純是走走看看拍拍照、吃一兩頓大餐，認為這樣的旅費，其實一年兩、三次並非難事，如果又是分期支付，那壓力又更小了。

有網友還道出頻繁出國旅行的人，「常出國真的不會有什麼想買，第一次出國或者很少出國的比較愛買」。但有人問到：「吉伊卡哇會定期出新品，不買不行」，網友則回答：「這不用出國，在台灣一樣找代購買爆」，但也有人認為：「一定要去日本買新品，自己買跟找代購的感覺不同，而且代購又會抽一筆去」。

有網友相當勤儉，表示自己月薪6萬、年終12萬，27歲在今年7月底第一次出國，也有人道破原po盲點，認為享受旅行有時真的不必出國，可以去苗栗、花蓮等國內熱門旅遊景點走走，也能達到放鬆、娛樂的效果。