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長庚研究：長者睡不好 恐加速神經與記憶退化

中央社／ 台北9日電
研究發現相較睡眠品質好長者，睡眠品質差長者的大腦功能可塑性與修復力較差。 圖／ingimage
研究發現相較睡眠品質好長者，睡眠品質差長者的大腦功能可塑性與修復力較差。 圖／ingimage

長庚健康老化研究團隊發現，銀髮族睡眠品質愈好，有助「清道夫」般的腦淋巴系統，定期清除腦部「垃圾」，維持神經正常運作與記憶力維持；長輩睡眠品質差恐加速神經與記憶退化。

根據國家發展委員會統計，台灣65歲以上高齡長者自1993年突破總人口的7.1%，進入聯合國定義的「高齡化社會」，至2018年攀升至14.5%，成為「高齡社會」，預估2025年底將達20.7%，正式進入「超高齡社會」，高齡健康照護成為急迫課題。

林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花今天在記者會表示，這次研究分析72名健康長者，包含女性42人、男性30人，研究發現相較睡眠品質好長者，睡眠品質差長者的大腦功能可塑性與修復力較差；睡眠品質差會破壞腦淋巴系統功能，影響認知功能，特別是記憶力。

李淑花進一步解釋，腦淋巴系統就是「清道夫」，負責中樞神經的下水道清運功能，定時巡迴大腦並清除廢物，這個清運廢棄物的關鍵時刻就在深度睡眠期間，睡眠障礙會導致干擾大腦清除毒物功能並造成毒物積累，要維護大腦功能不僅要睡飽，更要睡好。

林口長庚醫院醫學教育委員會副主席方基存說，這項研究成果已發表於去年10月國際頂尖精神醫學期刊分子精神醫學（Molecular Psychiatry），可望提供台灣邁入超高齡社會下認知健康預防的新思考方向，作為未來健康老化政策與介入策略的參考依據。

台灣約40%至70%高齡長者有慢性睡眠問題，林口長庚醫院中醫針傷科主治醫師劉耕豪表示，提升腦淋巴功能可從維持良好日常作息做起，包括固定作息時間、避免睡前攝取刺激性飲品、減少螢幕使用等；適當補充Omega-3脂肪酸、規律運動與良好睡眠習慣可能有助腦部代謝功能。

劉耕豪提醒，久坐不動也容易影響生理節律，可能導致晚上無法入睡，儘管很多人認為手機可以幫助放鬆，但藍光會干擾生理節律，可能降低睡眠品質，應避免睡前使用手機，另外，不少人需要飲用茶或咖啡保持白天精神，建議下午3時前飲用，以免影響睡眠。

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