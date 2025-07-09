快訊

遺憾！新店廣興橋救溺搜救艇翻覆意外 消防員殉職今再添1人

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

崩潰！清水服務區遭檢舉清潔員「拿拖把擦桌子」 統一超商回應了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水服務區遭檢舉拖把擦桌，業者回應是委外清潔人員個人行為。圖／翻攝自「Threads terayang91」
清水服務區遭檢舉拖把擦桌，業者回應是委外清潔人員個人行為。圖／翻攝自「Threads terayang91」

「全台最美服務區」去年與全台消費者正式見面後，立刻受到每天數以萬計過往遊客的青睞，但是日前有民眾拍下，清潔人員竟用拖把拖桌子，大大質疑環境的衛生。

民眾留言指出，「雖然拖把跟抹布差不多臟,但觀感真的很不好」，「搞不好二樓廁所也用這支」，「反正我不信那支拖把是專門擦桌子的」，「天啊有夠崩潰這是清潔工個人懶惰問題吧」，「台灣店家都拿抹布擦,還噴酒精消毒」。

統一超商表示，「第一時間了解此為委外清潔公司清潔人員個人行為，已請委外清潔公司針對該員進行內部管理，同時已立即全面清潔消毒桌椅，提供顧客良好的用餐環境。」

統一超商自去年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，去年底全新的「清水服務區」不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，1年來已吸引上百萬用路人的朝聖拍照打卡。

清水服務區遭檢舉拖把擦桌，業者回應是委外清潔人員個人行為。圖／翻攝自「Threads terayang91」
清水服務區遭檢舉拖把擦桌，業者回應是委外清潔人員個人行為。圖／翻攝自「Threads terayang91」

抹布 桌子 超商

延伸閱讀

丹娜絲吹倒阿里山林鐵沿線近百棵樹 本線7/15才能通行

台南麻豆文旦災情慘重 果農：原本訂單已經爆滿 現在只能提早「下課」

百貨公司吃灌湯包卻「天降老鼠屎」？ 客人反胃嘔吐

擦桌子來來回回大錯特錯！專業人士教3要訣才不會愈擦愈髒

相關新聞

崩潰！清水服務區遭檢舉清潔員「拿拖把擦桌子」 統一超商回應了

「全台最美服務區」去年與全台消費者正式見面後，立刻受到每天數以萬計過往遊客的青睞，但是日前有民眾拍下，清潔人員竟用拖把拖...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

月薪38K女想「一年出國3次」？網喊不難：這點才是關鍵

一名女網友昨(8)日在Dcard心情版上詢問大家「每年出國一到三次的月薪」，讓不少網友透露自己出國的花費與選擇的國家，也有人表示，無關金錢，對上班族來說，要達成一年出國三次的旅行，真正的困難點應是在這一問題上。

億元補助佳冬光電板全毀 經濟部澄清「颱風來前已移除」網友不埋單

受丹娜絲颱風影響，屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台脫落，大量的浮台殘骸遍布數公里沙灘，最遠還漂至高雄林園，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊...

大半台灣淪陷 豪大雨狂襲18縣市 彰雲嘉1、2級淹水警戒

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉...

7成老人睡不好…睡眠品質影響大腦修復力 長庚找出腦淋巴系統排毒機制

睡眠不足會直接表現出疲倦或易怒，若長期睡不好，恐致巴金森、失智症，甚至心血管疾病以及憂鬱、焦慮等精神健康問題。據統計，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。