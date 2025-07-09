崩潰！清水服務區遭檢舉清潔員「拿拖把擦桌子」 統一超商回應了

「全台最美服務區」去年與全台消費者正式見面後，立刻受到每天數以萬計過往遊客的青睞，但是日前有民眾拍下，清潔人員竟用拖把拖桌子，大大質疑環境的衛生。

民眾留言指出，「雖然拖把跟抹布差不多臟,但觀感真的很不好」，「搞不好二樓廁所也用這支」，「反正我不信那支拖把是專門擦桌子的」，「天啊有夠崩潰這是清潔工個人懶惰問題吧」，「台灣店家都拿抹布擦,還噴酒精消毒」。

統一超商表示，「第一時間了解此為委外清潔公司清潔人員個人行為，已請委外清潔公司針對該員進行內部管理，同時已立即全面清潔消毒桌椅，提供顧客良好的用餐環境。」