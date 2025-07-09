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崩潰！清水服務區遭檢舉清潔員「拿拖把擦桌子」 統一超商回應了
「全台最美服務區」去年與全台消費者正式見面後，立刻受到每天數以萬計過往遊客的青睞，但是日前有民眾拍下，清潔人員竟用拖把拖桌子，大大質疑環境的衛生。
民眾留言指出，「雖然拖把跟抹布差不多臟,但觀感真的很不好」，「搞不好二樓廁所也用這支」，「反正我不信那支拖把是專門擦桌子的」，「天啊有夠崩潰這是清潔工個人懶惰問題吧」，「台灣店家都拿抹布擦,還噴酒精消毒」。
統一超商表示，「第一時間了解此為委外清潔公司清潔人員個人行為，已請委外清潔公司針對該員進行內部管理，同時已立即全面清潔消毒桌椅，提供顧客良好的用餐環境。」
統一超商自去年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，去年底全新的「清水服務區」不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，1年來已吸引上百萬用路人的朝聖拍照打卡。
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