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影／「漠視民意操弄數據」民團要求環境部北宜高鐵暫停環評

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
多個民間團體上午在環境部環評會議現場前舉行記者會。針對本次「高鐵延伸宜蘭」第2次初審會議拋出7項議題提出質疑。記者杜建重／攝影
多個民間團體上午在環境部環評會議現場前舉行記者會。針對本次「高鐵延伸宜蘭」第2次初審會議拋出7項議題提出質疑。記者杜建重／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」 專案小組第2次初審會議上午在環境部舉行，包括「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」及「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等多個民間團體上午在會議現場外舉行記者會，交通部前部長賀陳旦等多位專家與學者也到場發言，分別從工程規畫、在地社會影響與在5月5日第一次初審會議結論的承諾及營運面問題提出嚴正批判與具體訴求。

公民團體針對本次「高鐵延伸宜蘭」第2次初審會議拋出7項議題，包括為何忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性、旅程時間的不同、拆遷問題、效益的灌水、對蘭陽平原的影響、承諾對公民辦理的說明會與未採納未來高鐵與台鐵公司兩個利害關係人的意見等提出多項疑問。

賀陳旦表示，為何整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司兩個利害關係人進入說明？為了釐清「高鐵延伸宜蘭案」的計畫，環評小組應要求鐵道局公開經由交通部通過的可行性評估審議的日期，以及是否已完成國發會對先期規畫內容的實質審查的紀錄。

賀陳旦指出，鐵道局以往在過去多項工程中，因未充分納入營運單位的意見而造成營運成本上升、服務品質下降，直鐵規畫十餘年後，突然就被高鐵替代，理由不在後者更能解決雪隧塞車，而在於強調大站區，大開發的美景。但為了充實這個願景，高鐵未來將在北宜間每小時將開出5班車，用這樣龐大的運能來提高方便，虛構出人流和錢潮，是否合理？

最後，公民團體齊聲呼籲鐵道局應重視公民團體所提出的意見，加強對社會的溝通與意見採納，切勿一意孤行漠視民意、操弄數據，並應即刻暫停環評，否則最後受傷的將是蘭陽平原的所有受拆遷戶、遊客與觀光，而這也只是圖利了高鐵特定區周邊的地主與民宿業者。

鐵道局上午在「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」 第2次初審會議中簡報，針對高鐵與直鐵分別對地方造成的不同衝擊提出說明。記者杜建重／攝影
鐵道局上午在「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」 第2次初審會議中簡報，針對高鐵與直鐵分別對地方造成的不同衝擊提出說明。記者杜建重／攝影
宜蘭在地居民前往環境部「高鐵延伸宜蘭」 專案小組會議現場舉布條手牌，要求政府重視宜蘭人的訴求，讓高鐵延伸宜蘭計畫盡快通過。記者杜建重／攝影
宜蘭在地居民前往環境部「高鐵延伸宜蘭」 專案小組會議現場舉布條手牌，要求政府重視宜蘭人的訴求，讓高鐵延伸宜蘭計畫盡快通過。記者杜建重／攝影
「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」 專案小組第2次初審會議上午在環境部舉行。記者杜建重／攝影
「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」 專案小組第2次初審會議上午在環境部舉行。記者杜建重／攝影
交通部前部長賀陳旦針對高鐵延伸宜蘭提出質疑表示，為何整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司兩個利害關係人進入說明？記者杜建重／攝影
交通部前部長賀陳旦針對高鐵延伸宜蘭提出質疑表示，為何整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司兩個利害關係人進入說明？記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭環評報告 專案小組第2次初審會議上午在環境部舉行，來自宜蘭的居民在現場舉布條聲援，要求高鐵延伸宜蘭計畫盡快通過執行。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭環評報告 專案小組第2次初審會議上午在環境部舉行，來自宜蘭的居民在現場舉布條聲援，要求高鐵延伸宜蘭計畫盡快通過執行。記者杜建重／攝影
「守護宜蘭工作坊」及「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等多個民團上午在環境部環評會議現場前舉行記者會，針對環境部今天的北宜高鐵環評會議提出嚴正批判與具體訴求。記者杜建重／攝影
「守護宜蘭工作坊」及「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等多個民團上午在環境部環評會議現場前舉行記者會，針對環境部今天的北宜高鐵環評會議提出嚴正批判與具體訴求。記者杜建重／攝影

台鐵 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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