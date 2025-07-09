華航8月起3機型全航線、全艙等 機上WiFi免費使用

中華航空今宣布，8月1日起開放777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息，與親友即時聯繫；長榮航空7至9月，搭乘指定機型均可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

華航表示，此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘777、A350、A321neo機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。

華航表示，為回應旅客空中無線網路使用需求，斥資升級機上網路設備，讓旅客在飛行途中也能透過免費Wi-Fi隨時與親友即時聯繫、掌握最新資訊。

另外，738客艙備有Fantasy Sky 無線影音娛樂系統 (Wireless In-flight Entertainment)，旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受電影、電視、音樂、航班資訊等機上服務，未來A330機隊也規畫導入，暢享專屬於空中的娛樂時光。

長榮航空指出，旅客7月至9月底搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」；10月1日起，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，也可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。