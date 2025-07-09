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50歲婦常感子宮裡「有東西」 醫用這項手術解決她的異物感

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區婦產科醫師溫亭虹表示，婦人因子宮脫垂，導致露出陰道口約5公分長的子宮組織。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區婦產科醫師溫亭虹表示，婦人因子宮脫垂，導致露出陰道口約5公分長的子宮組織。圖／澄清醫院中港院區提供

1名50歲婦女育有3位子女，10年多來一直感覺陰道裡有東西，近兩年還有一團肉露出。澄清醫院中港院區婦產科醫師溫亭虹表示，經檢查該婦人因子宮脫垂，導致露出陰道口約5公分長的子宮組織。臨床醫學統計，約有7成的自然生產婦女，會有子宮脫垂現象，只是症狀的輕重不一，如有感覺好像有東西在陰道裡，應及早求醫診療。

溫亭虹說，患者求診時主訴，最初會用手指把露出的肉塞回去，但在解便或走路後，那團肉又露出陰道，很不舒服。尤其路走太多，陰道裡會隱隱作痛。

這是因為走路時脫垂的子宮組織和陰道內壁不斷的摩擦引起，造成陰道有擦傷流血現象。所幸經進行脫垂修補手術後，子宮已回到原來的位置。

溫亭虹說，子宮脫垂修補手術是用一種特殊網膜醫材，能像蝴蝶雙翼鉤住骨盆底的韌帶，扶住脫垂的子宮往上懸吊，將脫垂出陰道的子宮完全復位。由於網膜不會被組織吸收，無需更換也不用取出。

他說，子宮脫垂的原因很多，常見與懷孕生產有關。尤其是多次懷孕且自然生產的婦女，有較高機率發生子宮脫垂症狀。因生產時骨盆底肌肉和韌帶的彈性減弱，無法再為子宮提供足夠的支撐，子宮會滑入陰道，脫垂程度輕重不一。嚴重時，子宮組織就會從陰道中伸出來，甚至露出陰道口。

除此，有長期咳嗽、長期便秘或搬運重物的婦女，因腹壓過度增加，也有可能會導致子宮脫垂。有漏尿、頻尿出現時，更需提高警覺，溫亭虹說，子宮脫垂是因為支撐骨盆器官的懸吊系統鬆弛，並非子宮本身的問題，必需由醫師詳細檢查，做最好的治療，從根本解決問題。

婦人因子宮脫垂，導致露出陰道口約5公分長的子宮組織。圖／澄清醫院中港院區提供
婦人因子宮脫垂，導致露出陰道口約5公分長的子宮組織。圖／澄清醫院中港院區提供

子宮 手術 醫師

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