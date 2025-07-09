低壓帶+西南風影響又逢大潮！中南部慎防致災 金馬今明大雨強風

從今天開始到周五受到低壓帶及西南風影響，各地天氣非常不穩定，中央氣象署科長劉宇其表示，尤其西半部地區有大雨或豪雨出現，另外，金門、馬祖今天到明天受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，也會有大雨、強陣風發生。

目前雲系發展變化，劉宇其表示，今天台灣附近雲量非常多，主要是華南到琉球海面，台灣處在一個大的低壓帶範圍當中，發展最好的是前幾天影響到台灣的丹娜絲颱風，這個颱風昨晚登陸中國浙江之後，隨著陸地破壞，已經減弱為低氣壓，今天上午8時位置在馬祖西北方120公里的陸地上，即福建省的陸地上，持續往西南方向移動。

劉宇其表示，受到這個熱帶性低氣壓外圍環流影響，金門、馬祖今天到明天的天氣非常不穩定，可能有局部性大雨或豪雨，尤其沿海地區也會有8級左右的陣風和大浪出現，提醒金馬民眾特別注意。

台灣在低壓帶範圍之內，天氣相當不好。劉宇其表示，今天整體來說對流發展相當旺盛，尤其西半部地區有大雨或局部豪雨出現，今天最大累積雨量出現在苗栗地區、已經超過200毫米，這些對流的移入，各地陸續有短延時強降雨出現。彰化、台南、南投附近，時雨量都有超過50毫米，是非常大的降雨，氣象署目前已經針對新竹以南、包括環流影響的馬祖地區發布豪雨特報，其他部分縣市也有大雨特報。

未來低壓帶發展狀況，劉宇其表示，今天之所以水氣這麼多，因為台灣在低壓帶當中，丹娜絲颱風減弱為熱帶性低氣壓之後，引進的西南風持續為西半部帶來較大雨勢。台灣東方有一個比較弱的低氣壓環流，從東邊帶來一些水氣，所以這幾天的天氣相當不穩定。預計周六之後低壓帶減弱，整體的水氣才會逐步減少。

今天降雨趨勢，劉宇其表示，主要的降雨集中在西半部，北部和東半部也有局部性降雨出現，其中在東半部中午過後也會有比較大的雨勢發生。馬祖目前已經有豪雨發生，隨著熱帶性低氣壓往南移動，今晚開始到明天包括金門降雨也會增加，西半部還是會陸續有局部性大雨出現。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，明天、周五台灣還是在低壓帶範圍之內，天氣相當不穩定，明天各地都容易有陣雨或雷雨出現，尤其是中部、南部有局部性豪雨發生，金門因熱帶性低氣壓比較接近，明天雨勢也會比較大。

劉宇其表示，周五整體降雨稍微有些趨緩，但是西半部還是容易有局部性大雨出現。天氣上要比較回穩，預計要在周六之後，低壓帶逐漸減弱，水氣減少，預計還是在南部地區會有零星陣雨，其他地方中午過後也是會有午後雷雨發生。明天、周五一定要留意局部性大雨或豪雨出現。這兩天都會有強風出現。