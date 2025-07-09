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台電搶修不及「他家可能停電2禮拜」？台南網友崩潰：怎麼活

聯合新聞網／ 綜合報導
丹娜絲颱風對台南地區造成20餘萬戶停電，截至昨(8)晚9點仍有3萬4790戶停電。圖／台電提供
丹娜絲颱風對台南地區造成20餘萬戶停電，截至昨(8)晚9點仍有3萬4790戶停電。圖／台電提供

丹娜絲颱風對台南地區造成20餘萬戶停電，截至昨(8)晚9點仍有3萬4790戶停電，一名台南網友昨日在PTT發文哀號，表示台電公司人員指出至少得停電兩個禮拜才會修到他們家，讓他上網詢問：「該怎麼渡過這段時間啊？」不少網友見文後紛紛提供實際或開玩笑似的解答，該文也讓網友嗅出台南民眾對停電的無奈。

原PO以「台電的人說至少停電兩個禮拜該如何度過？」為標題，表示自己家目前已停電2天，問過台電的師傅，什麼時候才有可能復電？師傅則表示，現在全台南各區損失慘重，至少要修兩個禮拜，才有可能修到他家這裡，讓他上網詢問：「該怎麼渡過這段時間啊？」

網友給予的回答相當多元，表示因為今(9)日包括新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區都停止上班上課，讓網友直呼，乾脆自行停班停課兩星期，也有人建議原PO，這段電力搶修時間，可改至北部、或直接出國旅行。

就停電會造成的日常生活問題，還有網友指出：「冰箱食物要丟了！」、「噁心死了，停電也沒水，馬桶都大便！」、「鐵捲門會打不開」，因為停電造成的生活不便，讓網友大呼：「我停電一天就受不了了」，但也有人覺得：「抗中保台但停電都不能忍？」

受丹娜絲颱風影響，屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台脫落，大量的浮台殘骸遍布數公里沙灘，網友也調侃，「少了一堆光電板總有人該沒電用」。也有人憂心，淹水加停電等天災齊發後，接下來恐將爆出傳染病。

丹娜絲颱風 停電 光電板

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