高鐵延伸宜蘭案遭控操弄數據 鐵道局設專區釐清6大質疑

環境部今召開高鐵延伸宜蘭案第2次環評初審，部分公民團體質疑北宜高鐵漠視民意、操弄數據，要求應暫停環評審查，鐵道局為此開設「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」，釐清6大質疑，包含高鐵較直鐵快26分鐘，直鐵經費估達2220億元。

公民團體今至環境部前陳抗並針對高鐵延伸宜蘭案提出7大質疑，包含為何忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性、旅程時間不同、拆遷問題、效益灌水、對蘭陽平原的影響、承諾對公民辦理說明會、未採納未來高鐵與台鐵公司2個利害關係人的意見。

為此，鐵道局開設「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」回應社會質疑，並說明6大質疑。針對「高鐵僅快5分鐘」或「直鐵僅需724億」等著，鐵道局澄清與事實不符，南港至宜蘭新站，高鐵約20分鐘、直鐵約46分分鐘，實際省26分鐘，部分團體以特定旅次，刻意將高鐵轉乘至台鐵宜蘭站，再與直鐵比較，行程僅快5分鐘的錯誤說法。

鐵道局進一步指出，北宜直鐵總經費至少需2220億元，台北至宜蘭行車時間僅能省18分鐘，相較之下，高鐵每列車可載977人，尖峰可每小時開行5列次以上，效益優於直鐵。

鐵道局指出，直鐵在過去規畫期間，曾提出2替代方案，其一雖有較高交通效益，但路線穿越翡翠水庫集水區，遭翡翠水庫管理局及環保團體明確反對，認為無法接受；其二則因繞行路線導致行車時間節省有限，外界質疑「花費巨資僅節省18分鐘」，且未獲宜蘭地方支持，因此2案皆難以推動。

鐵道局表示，公民團體當時也曾在宜蘭縣召開多場反直鐵說明會，明確表達反對立場，如今部分聲音卻主張恢復直鐵方案，前後立場轉變幅度極大，不僅造成社會混淆，也令人感到不解，呼籲面對交通建設應回歸事實與專業評估，理性檢視每一項方案的可行性與整體利益。

在程序爭議部分，鐵道局說，所有規畫內容修正皆經提報交通部與行政院同意，行政程序完備，並依據環評法召開公聽會，環境部環評程序已進入實質審查，鐵道局也出席立委召開礁溪鄉說明會，邀請地方民眾與環保團體參與發言，全程公開，絕無黑箱情事。

第四，鐵道局表示，高鐵專責中長途城際運輸，台鐵專注短途與區域通勤路線，2者為互補效果，與高速公路與省道、市區道路分工相同。西部高鐵通車後，台鐵日運量從46萬人次增至65萬人次，票收也從約229億元增至逾336億元，未來高鐵延伸宜蘭通車後，也將複製西部模式，透過高鐵與台鐵分工合作，發揮路網整合帶動高、台鐵整體效益成長。

第五，鐵道局指出，鐵路立體化為地方政府依其都市發展需求提出。過去40年來，台北、板橋、南港、台中、高雄等地推動鐵路立體化，皆成功釋出可用土地，提升區域交通與生活機能，為都市發展創造重要契機，台鐵也因部分立體化建設獲土地開發效益，活化車站土地利用，挹注財務營運，立體化工程對城市與鐵路經營有多重價值。

第六，鐵道局強調，交通建設不應以負面標籤「炒地皮」做為反對建設的理由， 觀察近期各軌道建設，土地開發效益皆為主要占比，像是高雄捷運小港林園線、民汐線及汐東捷運等計畫占比均超過6成，高鐵延伸宜蘭並非特例。西部高鐵站區如桃園、新竹、台中、台南等地，皆已成為新興發展門戶，帶動周邊地區人口成長、產業聚集與空間重構。

另外，針對民團質疑「土地效益僅剩3個月前的20%」，鐵道局說明，效益評估依據外界意見，將「高鐵宜蘭車站特定區計畫」所產生的開發效益從評估中扣除，此項調整也為回應部分環團建議。何以各地車站周邊的自然發展與都市更新，在高鐵宜蘭站規畫上卻被視為「炒地皮」，此種負面標籤不僅忽視軌道建設所帶來的正向效益，也無助於理性討論公共建設價值。