推動有尊嚴無障礙環境 立委呼籲移除無效車阻

立委林月琴9日召開記者會，針對無障礙生活環境的推動，呼籲衛福部應落實障權公約意旨，召開會議協調各場域主管機關，研商訂定統一的無障礙標準，規劃政策主責窗口，還給障礙者平等可近用的休閒活動空間。

共同召開記者會者包括：財團法人鄭豐喜文化教育基金會陳明里執行委員、台灣障礙者權益促進會劉于濟副秘書長、行無礙聯盟許朝富秘書長、台北市新活力自立生活協會主任Yukih Pupuy、台灣身心障礙者自立生活聯盟林君潔秘書長。

林月琴表示，我國2014年訂定《身心障礙者權利公約施行法》，明白揭示保障身心障礙者人權的規定，具有國內法律效力。然而，施行法落地實施以來，至今已經超過十年，仍舊看到許多障礙者在「社會生活參與」及「休閒文化權」方面，受到不合理的硬體障礙或法規漏洞所阻擋。

林月琴說，令人沮喪的是，這些障礙者遭遇的困難，不僅缺乏適當申訴管道表達意見，更常見到主管機關以非權責單位為由，讓障礙者輾轉往返在各級機關不友善的行政程序之中，最後仍舊未能得到適切的處理與回應。

林月琴指出，新北市政府與經濟部水利署在河濱公園出入口車阻的設置爭議，就是一個典型的案例，兩個主管單位都認為自己沒有問題，但真正承擔問題造成的困擾的，往往是障礙者們。國家不該以任何理由，限制障礙者的行動，更遑論設置阻擋不了車輛進出的無效路阻。

林月琴提到，今年台灣適逢CRPD身心障礙者權利公約的第三次國家報告撰寫與審查，河濱公園車阻的問題，並非目前國內障礙者在社會生活參與層面面臨到的唯一阻礙，其他常見的，包含大眾運輸場站與各式建物空間的規劃、公園兒童遊戲場的共融設計、甚或是露營區的管理、基層醫療診所的無障礙設施標準等，都是我國政府需要積極面對與改善的。

面對障礙者的困境，林月琴和民團共同呼籲衛福部、經濟部及國土署以下三點訴求：

1. 應廣納外部意見，落實公約精神，採納民團意見充實修訂「經濟部主管活動場所無障礙設施設備設計標準」：

請經濟部應盡速召開正式會議，與障權團體對話，並應積極參照「障權公約」精神與意旨，邀請團體共同研商設計標準之訂定，廣納外部專業建議。

2. 應制定具有約束力的「無障礙統一設計標準」與設施設計審查機制：

請障權法主管機關衛福部，應邀集各場域主管機關，包含交通部、經濟部、文化部、農業部、國土署等部會，共同研商訂定適用於所有公共空間與建物的無障礙設施設計標準，提供中央及地方主管機關依循，避免各說各話、互推皮球。

3. 設立跨部會、具政策統籌與監督權責的「無障礙委員會」或專責機關：

其中身心障礙與團體代表應超過1/2以上，協助相關場所盤點檢視、改善以及新規劃場所之驗收等，並協助制定及監督全國無障礙環境政策。也要建立問題改善與意見表達的單一處置窗口，主責申訴案件之受理、改善與督導。