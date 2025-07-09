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高鐵延伸宜蘭二次環評初審 民團提7大質疑要求暫停環評

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
前交通部長賀陳旦質疑，整個環評階段都未邀請雙鐵公司2個利害關係人說明，認為如今雙鐵董事長均已換人，「算是新的契機」，應對本案進行說明。記者胡瑞玲／攝影
前交通部長賀陳旦質疑，整個環評階段都未邀請雙鐵公司2個利害關係人說明，認為如今雙鐵董事長均已換人，「算是新的契機」，應對本案進行說明。記者胡瑞玲／攝影

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，環境部5月初召開環評小組初審，環委要求鐵道局加強溝通，今天再召開環評小組二次審查，但公民團體批評這段期間根本沒溝通，漠視民意、操弄數據，因此再次在環境部前陳抗，要求暫停環評，並釐清為何忽略台鐵行駛高鐵現行計劃路線可行性等7大質疑。

公民團體現場提出7大質疑，包含為何忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性、旅程時間不同、拆遷問題、效益灌水、對蘭陽平原的影響、承諾對公民辦理說明會、未採納未來高鐵與台鐵公司2個利害關係人的意見。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，根據鐵道局2019年提出的北宜直鐵報告，台北至宜蘭每小時可增加4班且自強號旅行時間僅47分鐘的列車，但今年6月的環評報告中，只剩每小時增加1班且旅行時間高達54分鐘的列車，中間差異沒說清楚；北宜直鐵方案中，台北至宜蘭站47分鐘，高鐵延伸宜蘭高鐵至宜蘭加上轉乘時間，僅比直鐵快6分鐘，交通部卻投資高於直鐵方案3倍的成本來做高鐵建設，恐讓雙鐵面臨長期營運虧損的窘境。

前鐵路特考典試委員蘇直評質疑，台鐵採購的新車，其爬坡能力與高鐵相當，均可達千分之35的坡度上限，卻沒有將台鐵系統使用現行高鐵隧道的可行性未納入考量。

前淡江運輸管理學系教授張勝雄說，鐵道局4月環評報告指出直鐵旅行時間節省效益大於高鐵，6月卻相反，且大幅縮減土地利用效益，僅限於車站周邊都市計畫區及車站專用區，土地開發效益從原先預估的21％降至4％。

張勝雄說，理論上，土地開發效益減少，總效益也會減少，但6月報告中總效益未減少，主要原因是鐵道局「膨脹」旅程時間效益所導致；另外，高鐵延伸宜蘭方案相較於直鐵方案，估台鐵公司30年收入差異減少高達511億元，認為台鐵與交通部應正視高鐵斬斷台鐵東部利基市場對台鐵的影響。

公民幫推顧問林旺根說，直鐵方案對蘭陽平原的影響明顯比高鐵方案小，高鐵方案從頭城段至宜蘭新站，中間影響的優良農地占9成，甚至現在特定區也有9成是高淹水潛勢區，不僅影響美福排水系統、增加周邊淹水風險，更嚴重的是，高鐵集中1站接駁全宜蘭搭車乘客，根據規畫，需提供73席汽車接駁區，遠高於目前所有高鐵車站，可預期未來高鐵車站接駁區的亂象。

交通部前部長賀陳旦質疑，整個環評階段都未邀請雙鐵公司2個利害關係人說明，認為如今雙鐵董事長均已換人，「算是新的契機」，應對本案進行說明；此外，也要求鐵道局應公開經交通部通過的可行性評估審議日期，以及是否已完成國發會對先期規畫內容的實質審查紀錄。

前淡江運輸管理學系教授張勝雄指出，鐵道局4月及6月環評報告提供的數據一樣，結論卻不同，質疑鐵道局在效益數據上灌水。記者胡瑞玲／攝影
前淡江運輸管理學系教授張勝雄指出，鐵道局4月及6月環評報告提供的數據一樣，結論卻不同，質疑鐵道局在效益數據上灌水。記者胡瑞玲／攝影
高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘指出，2019年的直鐵報告及今年6月的高鐵延伸宜蘭報告，需說清楚旅行時間的差異。記者胡瑞玲／攝影
高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘指出，2019年的直鐵報告及今年6月的高鐵延伸宜蘭報告，需說清楚旅行時間的差異。記者胡瑞玲／攝影

台鐵 環評 高鐵延伸宜蘭

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