北宜高鐵今環評再審 鄉親大雨中高喊「宜蘭要高鐵」

環境部今年5月5日召開高鐵延伸宜蘭案環評專案小組初審會議，因北宜高鐵與北宜直鐵在經濟效應、財務評估，以及在生態、水脈等衝擊的減輕措施不足而未通過。今天再開第2次初審會議，許多宜蘭鄉親冒著大雨一早齊聚環境部前聲援本案，高喊東部不再邊緣化，宜蘭要發展、宜蘭要高鐵。

宜蘭縣宜蘭市長陳美玲出席表示，高鐵延伸宜蘭是宜蘭的重大公共建設，今天宜蘭鄉親齊聚在環境部就是要表達地方殷切的聲音，高鐵東移對宜蘭的發展至關重要，全力支持高鐵延伸宜蘭案。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲說，宜蘭長年交通不便，年輕人必須離鄉背井在外工作，相信現在工程建設技術已經可以和環保共存，希望環委今天好好考慮，交通權力也是宜蘭人應得的。

宜蘭縣三星鄉民代表會主席陳世玉表示，交通就是宜蘭的任督二脈，更是宜蘭的命脈，懇請環評委員給宜蘭人一個機會。

宜蘭縣進步婦女聯盟理事李姿婷表示，宜蘭不只是高鐵的終點站，高鐵延伸到宜蘭可以提高運輸效率，東西部交通建設嚴重失衡，高鐵可以讓東部不再邊緣化，有效達到均衡台灣，高鐵也是安全、穩定、準點的交通方式，也在重大災害時可以變成物資的運輸通道，全力支持高鐵東移案。

立委李彥秀表示，城市發展交通先行，交通建設更是百年大計，也是串聯區域發展的樞紐，高鐵延伸宜蘭滿足東部民眾平安回家的期盼也很重要，但也更期待整體規畫過程中，除了宏觀的區域發展外，地方說明會也必須兼顧地方微觀的意見。