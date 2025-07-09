53歲婦人罹膽囊炎 螢光攝影輔助切除術擺脫反覆腹痛

1名53歲婦人因持續性右上腹疼痛就醫，疼痛甚至輻射至背部，並伴隨頭暈、頭痛等症狀。經影像檢查發現膽囊發炎並合併膽結石，確診為急性膽囊炎。由於患者同時患有慢性疾病，且發炎情況嚴重，立即安排進行「螢光攝影輔助腹腔鏡膽囊切除術」，手術後已康復出院，擺脫反覆腹痛的困擾。

長安醫院一般外科醫師劉中祥說，傳統腹腔鏡膽囊切除術雖為常見的手術方式，但急性發炎時膽囊周圍組織常有水腫與沾黏，加上膽道構造變異多樣，手術中仍有約0.3%至1.09%的總膽管損傷風險，可能導致阻塞性黃疸、肝功能衰竭，甚至需進行換肝手術，因此術中正確辨識膽道結構，是手術安全的關鍵。

他說，為提高手術精準度，醫療團隊採用螢光攝影技術，術前施打無毒、可代謝的靛氰綠（ICG）顯影劑，藉由專用設備可即時在手術畫面中清晰辨識膽管走向「就像為外科醫師點亮一張手術地圖」，即使在組織發炎或沾黏的複雜情況下，也能顯著降低誤傷風險。

劉中祥說，研究顯示，ICG螢光技術能將膽汁滲漏風險從2.02%降至0.43%，整體手術併發症發生率明顯下降。此外，還能縮短手術時間，減少術中出血，並降低轉為開腹手術的機率，尤其在急性膽囊炎等高風險病例中效果顯著。

他說，膽囊炎的典型症狀包括右上腹痛（可能延伸至背部或右肩膀）、噁心嘔吐、腹脹食慾不振等。民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，應盡快就醫檢查。膽囊切除後人體可正常生活，僅需注意飲食清淡，即可避免復發，恢復健康生活。