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億元補助佳冬光電板全毀 經濟部澄清「颱風來前已移除」網友不埋單

聯合新聞網／ 綜合報導
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。圖／縣府提供

丹娜絲颱風影響，屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台脫落，大量的浮台殘骸遍布數公里沙灘，最遠還漂至高雄林園，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊。對此，經濟部在臉書澄清是不實消息，光電板在颱風來前已移除，但此聲明網友卻不埋單，紛紛要求拿出移除的施工紀錄影片。

經濟部臉書粉專8日發文澄清，有社群、媒體在散播屏東淺海區光電浮台的不實消息，經濟部告訴大家，這是新型態的光電實驗計畫，光電板在颱風來前已移除。

經濟部表示，計畫實驗目的是要測試光電浮台系統在海上的耐受性，蒐集數據加以研究，精進光電設施的耐風強度。尤其，這次丹娜絲風速一度飆至每秒40公尺（相當於13級陣風），被吹散的浮台，業者也會在兩天內清運完畢，確保周遭海域航行安全與環境無虞。

不過此說法網友並不埋單，紛紛留言表示，「也太牽強了吧？！真以為人民是白癡嗎？」、「如果政府造謠，是否也要相同的待遇繩之以法」、「如果颱風來前就知道不抗風，廠商火速拆除光電板，那請問當初政府補助的一億元可以先收回，等抗風成功再補助嗎？」、「回收如此大批光電板工程，應該是會有施工紀錄影片的，公佈出來當然可以自證清白」。

丹娜絲颱風 光電板 屏東

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