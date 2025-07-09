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低壓帶+丹娜絲殘存環流影響 西半部防範雷陣雨

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中北部出現短時較大雷陣雨，並伴隨雷擊與瞬間強風，清晨起南部地區也轉為有短暫陣雨或雷雨情況。聯合報系資料照
中北部出現短時較大雷陣雨，並伴隨雷擊與瞬間強風，清晨起南部地區也轉為有短暫陣雨或雷雨情況。聯合報系資料照

今天凌晨2時丹娜絲颱風位於中國福建省陸地往西南方移動，並減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，預測進入陸地後其強度將快速減弱，預測最快今天午後就會逐漸消散了。

林孝儒表示，由於台灣已落入低壓帶壟罩環境，本身大氣狀態就偏不穩定，加上昨夜至目前受丹娜絲殘存環流影響，海峽中北側陸續有對流雲系移入，導致中北部出現短時較大雷陣雨，並伴隨雷擊與瞬間強風，清晨起南部地區也轉為有短暫陣雨或雷雨情況。

預估今天上午各地天氣仍易受對流影響，有短暫雷陣雨，林孝儒表示，午後則因熱力作用，各山區及近山平地需提防午後雷陣雨再度發展，部分地區可能出現短時大雨或至豪雨，戶外活動請多加留意。

林孝儒表示，預測明後天，台灣持續受低壓帶西南風影響，各地天氣多雲或陰，除午後容易有熱對流發展伴隨短暫陣雨或雷雨外，清晨夜晚在中南部迎風側亦可能出現短暫降雨。

他提醒，這幾天天氣較不穩定，建議民眾出門務必攜帶雨具，並留意突發性降雨與積水風險，尤其西半部地區需加強防範局部強降雨帶來的不利影響。

周末起，則隨太平洋高壓增強、低壓帶逐漸遠離，天氣相對再穩定些，不過午後仍容易有熱對流發展空間，部分山區及鄰近平地仍有局部短暫陣雨或雷雨，但影響範圍與強度則較近幾日趨緩些。

氣溫方面，將逐漸回升，預測高溫普遍達32至35度，外出務必做好防曬、防中暑準備，適時補充水分，減少正午時段長時間曝曬或劇烈運動，以防熱傷害。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風 雷雨

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