女性產後坐月子麻油雞什麼時候吃 中醫師揭四周黃金調養法

現代人孩子生到少，每個孩子都是寶貝，但女性生產後的調養也不能輕忽。應把握產後4到6周坐月子 的時間，由於女性懷孕時，身體變化劇烈，生產後逐漸恢復原本的狀態，因懷孕長大的子宮會變回原本的大小，這個過程大約需要6至8周，臨床上稱作產褥期，中醫師周宗翰說，調養重點在使惡露順利排出及子宮復舊，而泌乳與其他臟腑的調養也須兼顧，一般常說的「坐月子」就是指這個恢復過程。

周宗翰說，產後體質大多屬於虛和瘀。生產過程中媽媽經歷極大的生理變化，因此，需把握產後的黃金調理期讓身體回到最佳狀態。此時可運用中醫治療的優勢，針對體質給予階段性的調養，加速復原。產後的生理變化一般分成四個時期，每個時期配合不同的中藥調理，循序漸進地幫助氣血達到平衡。

第一階段為產後第1周， 產後一周以化瘀為主，為祛瘀生新、促乳汁分泌，常見以生化湯為底，並依體質加減方藥，幫助子宮收縮及排出惡露，達到化瘀血而後生新血的效果。若產婦有哺乳的需求，可加入通乳的中藥促進乳汁分泌，因泌乳激素在產後第3至8天的分泌最為旺盛，此時加入發奶中藥，促奶效果最佳。

生化湯，大多於自然產後24小時開始服用，而剖腹產則是在產後第3天後或有排氣進食後開始服用，一般來說，生化湯不建議服用超過14天，需按照臨床中醫師評估後服藥最為安全。 藥膳食療建議：以平補為準則，飲食宜清淡，如魚湯、雞湯、排骨湯等。

第二階段為產後第2周， 這時應益氣健脾、補氣養血。周宗翰說，化瘀後需改善多虛的狀況，生產對女性來說是一大挑戰，產後氣血耗損多，可用健脾方式補養氣血，增加食慾的同時，改善腸胃道的吸收功能，進而使體力恢復；另，要注意產後水腫的狀況，若是有水分滯留的問題，在此時期也可用健脾利水的方式促進代謝，幫助水分排出。

藥膳食療建議，產後2至3周可以逐漸增加偏溫補的食材，於料理中適量加入麻油或酒，但不建議量太多。若媽媽本身屬燥熱體質，可用苦茶油代替麻油。

第三階段為產後第3周， 經過第2階段的補養氣血後，可逐步加入滋補肝腎的中藥，以補氣養血、滋補肝腎，這時惡露已漸漸減少，是進補的好時機，可以藉由此時期的中藥調理，改善原先較虛弱的體質，如腸胃功能虛弱、經常感冒、經期不順等。

第四階段是產後第4周，這時惡露已排乾淨或量已減少許多，調理適合以補腎氣為主，以補氣血強筋骨，防止腰痠骨鬆，一般情況下可用稍微溫熱的進補方式來強化體質，協助產後體力恢復並鞏固療效，同時減緩產後常見的落髮、腰痠疲倦、骨鬆等現象。

藥膳食療建議，產後3至4周，確認惡露已淨、生產傷口已癒合後，適合以熱補為主，此時可開始吃含酒及麻油較多的料理，例如麻油雞、燒酒雞等。若補過頭有上火的症狀，如口乾、失眠、煩躁易怒、便祕等，建議先減少熱補食材，以平補為主。

周宗翰說，此四階段為一般體質的產後調補，若有哺乳需求，從第一階段加入的通乳、發奶類中藥可以持續留在產後調養的每個階段，幫助媽媽乳汁分泌，順利哺乳。需注意的是坐月子期間若有上呼吸道感染或腸胃不適等異常情況，務必尋求中西醫師的協助，調整處方以緩解症狀。