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山區暴雨「國家級警報」狂響 豪雨熱區擴及中南部7縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照片
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照片

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

豪雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣山區。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、馬祖地區。

氣象署針對雲林縣、嘉義縣、台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台中市太平區山區暴雨通報，氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至上午10時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，山區暴雨通報地區還有屏東縣內埔鄉、台南市南化區、屏東縣瑪家鄉、嘉義縣大埔鄉、屏東縣霧臺鄉、嘉義縣番路鄉、屏東縣三地門鄉，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至上午10時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

嘉義 屏東縣 暴雨

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