雨彈升級！ 大雷雨狂轟台中、彰化、南投、雲林 降雨熱區看這查

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市、雲林縣、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台中市：中區、東區、南區、西區、南屯區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區。

彰化縣：彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉。

南投縣：草屯鎮。

雲林縣：虎尾鎮、西螺鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉。