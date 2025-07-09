雨彈升級！ 大雷雨狂轟台中、彰化、南投、雲林 降雨熱區看這查
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市、雲林縣、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
台中市：中區、東區、南區、西區、南屯區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區。
彰化縣：彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉。
南投縣：草屯鎮。
雲林縣：虎尾鎮、西螺鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉。
中央氣象署已發布豪雨特報，今天新竹縣市、苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。
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