日食安專家點名「添加物金三角」 3大NG點心別給孩子吃

現代孩子的飲食習慣令人憂心。日本食品添加物專家、《食品の裏側──みんな大好きな食品添加物》（食品的真相，暫譯）一書的作者安部司，近日在「東洋經濟 Online」的報導中呼籲家長留意食品的選擇，指出「不建議給孩子吃的三大NG點心」，以免對孩子的身心發展造成長期影響。

首先是常見的膨化類零食，例如薯條、點心麵等。這類產品多以「添加物金三角」調味。所謂的「添加物金三角」即是精製鹽、化學調味料與蛋白質水解物。安部指出，這種強烈的人工味道不僅讓孩子產生依賴，也會讓他們漸漸無法接受蔬菜等天然食材的清淡原味，間接養成「挑食」與偏食的習慣。

第二項是含有「高果糖糖漿」的清涼飲料，如汽水或運動飲料。這種廉價甜味劑容易快速被身體吸收，引發血糖劇烈波動，進而可能導致肥胖與代謝異常。安部也提到，血糖不穩定會影響情緒，甚至與「情緒暴躁」、「易怒」等兒童心理問題有所關聯。

第三種是甜麵包類，雖然在早餐或下午茶時常見，但高糖、高脂成分與大量添加物，同樣對兒童健康不利。部分產品甚至含有色素、香料與防腐劑，長期食用恐對成長發育造成負擔。安部強調，並非要全面禁止市售點心，而是希望家長在選購時多留心包裝背後的成分標示，並適度讓孩子接觸天然、低加工的食物。他也鼓勵家長不妨嘗試簡易手作點心，例如烤地瓜、煮蛋飯糰、豆漿米粉鬆餅等，既健康又能養成正確飲食習慣。