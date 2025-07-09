近期可能有颱風生成？ 賈新興：觀察2時段2區域

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已經發布豪雨特報，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，大低壓帶影響，今起至周五天氣不穩定。

近期天氣，賈新興表示，今天至周五，於深夜至隔天清晨，北北基及西半部易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六至下周一，於深夜至隔天清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

他說，下周二至下周三，於深夜至隔天清晨，苗栗以南有局部短暫陣雨，午後嘉義以北、台南以南山區及宜花東有局部短暫陣雨。下周四，清晨於鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周五清晨，彰化以北有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，未來10天有利颱風生成環境顯示，今天至周六觀察琉球群島以東，以及觀察下周四起菲律賓東方外海，熱帶系統發展的趨勢。