快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

原丹娜絲外圍雲帶加持西南風今慎防大雷雨 吳德榮：注意菲東擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受熱帶低壓外圍雲帶及西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，其中有大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照
今天受熱帶低壓外圍雲帶及西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，其中有大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照

丹娜絲颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天受熱帶低壓（原丹娜絲）外圍雲帶及西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，其中有大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意氣象署的即時訊息。

氣溫方面，今天北部21至33度、中部22至32度、南部24至34度、東部21至36度。

吳德榮說，明天、周五西南風挾帶水氣多，大氣不穩定，清晨、上午迎風面西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中偶有大雷雨，伴隨劇烈天氣，尤其午後機率更高。

周六各地多雲時晴，天氣熱，吳德榮表示，水氣略減，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。

周日、下周一盛夏再臨，吳德榮表示，晴朗酷熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。

至於近期有無颱風生成機會？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來9天內，日本南方海面雖有熱帶擾動醞釀，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，對台灣亦無威脅。

不過，吳德榮表示，第10天的模擬顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，18日20時模擬圖顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，18日20時模擬圖顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄

丹娜絲颱風 吳德榮 大雷雨

延伸閱讀

怪異路徑史上首次！丹娜絲髮夾彎後預計登陸浙閩沿海

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

本周颱風恐先後生成 吳德榮曝路徑及影響

相關新聞

今年嬰兒腸病毒釀6死 恐流行至8月

今年累計九例腸病毒重症，為六年同期最高，造成六死，均為新生兒，其中五名寶寶死於伊科病毒十一型重症。為降低新生兒感染率，疾...

原丹娜絲外圍雲帶加持西南風今慎防大雷雨 吳德榮：注意菲東擾動發展

丹娜絲颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

鄭明典1張圖看細長回波 直指可能轉變龍捲風 提防天氣突變

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，在台灣海峽上空可見細長回波，他表示，很特別的回波，需要地...

丹娜絲減弱熱低「陰魂不散」 颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

丹娜絲昨晚9時許登陸中國浙江，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。「丹娜絲颱風真的陰魂不散」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天...

大雷雨轟苗栗台中恐降冰雹 低壓帶+西南風影響水氣更多

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台中、彰化...

難纏小細胞肺癌 新藥露曙光

有肺惡霸之稱的小細胞肺癌，因惡性度高易復發，五年存活率只有個位數，五十年來沒有新療法，最近終於迎來新曙光，日前美國臨床腫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。