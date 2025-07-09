原丹娜絲外圍雲帶加持西南風今慎防大雷雨 吳德榮：注意菲東擾動發展

丹娜絲颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天受熱帶低壓（原丹娜絲）外圍雲帶及西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，其中有大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意氣象署的即時訊息。

氣溫方面，今天北部21至33度、中部22至32度、南部24至34度、東部21至36度。

吳德榮說，明天、周五西南風挾帶水氣多，大氣不穩定，清晨、上午迎風面西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中偶有大雷雨，伴隨劇烈天氣，尤其午後機率更高。

周六各地多雲時晴，天氣熱，吳德榮表示，水氣略減，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。

周日、下周一盛夏再臨，吳德榮表示，晴朗酷熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。

至於近期有無颱風生成機會？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來9天內，日本南方海面雖有熱帶擾動醞釀，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，對台灣亦無威脅。

不過，吳德榮表示，第10天的模擬顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅，需再觀察。