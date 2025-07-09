快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

鄭明典1張圖看細長回波 直指可能轉變龍捲風 提防天氣突變

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，可見細長回波。圖／取自鄭明典臉書
昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，可見細長回波。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，在台灣海峽上空可見細長回波，他表示，很特別的回波，需要地面有很強的水平風切，才會有這種很尖、很細長的回波，而且很可能轉變成龍捲風。

鄭明典說，這表示大氣環境很不穩定，要提防天氣突變。

氣象署發布大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台中、彰化、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣象署並發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續至上午6時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、西湖鄉，台中市大甲區、清水區、外埔區、大安區。

大雷雨 氣象署 苗栗縣

延伸閱讀

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

中颱丹娜絲持續接近 鄭明典指「開眼了」：出現近岸增強現象

丹娜絲颱風眼牆組織中 鄭明典：需注意碰觸地形時間地點

歐洲熱浪 鄭明典：海洋溫度調節作用減弱 助長發生機率與強度

相關新聞

今年嬰兒腸病毒釀6死 恐流行至8月

今年累計九例腸病毒重症，為六年同期最高，造成六死，均為新生兒，其中五名寶寶死於伊科病毒十一型重症。為降低新生兒感染率，疾...

原丹娜絲外圍雲帶加持西南風今慎防大雷雨 吳德榮：注意菲東擾動發展

丹娜絲颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

鄭明典1張圖看細長回波 直指可能轉變龍捲風 提防天氣突變

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，在台灣海峽上空可見細長回波，他表示，很特別的回波，需要地...

丹娜絲減弱熱低「陰魂不散」 颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

丹娜絲昨晚9時許登陸中國浙江，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。「丹娜絲颱風真的陰魂不散」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天...

大雷雨轟苗栗台中恐降冰雹 低壓帶+西南風影響水氣更多

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台中、彰化...

難纏小細胞肺癌 新藥露曙光

有肺惡霸之稱的小細胞肺癌，因惡性度高易復發，五年存活率只有個位數，五十年來沒有新療法，最近終於迎來新曙光，日前美國臨床腫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。