鄭明典1張圖看細長回波 直指可能轉變龍捲風 提防天氣突變

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出昨天深夜的中央氣象署雷達回波圖，在台灣海峽上空可見細長回波，他表示，很特別的回波，需要地面有很強的水平風切，才會有這種很尖、很細長的回波，而且很可能轉變成龍捲風。

鄭明典說，這表示大氣環境很不穩定，要提防天氣突變。

氣象署發布大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台中、彰化、南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣象署並發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續至上午6時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、西湖鄉，台中市大甲區、清水區、外埔區、大安區。