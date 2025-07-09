丹娜絲減弱熱低「陰魂不散」 颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

丹娜絲昨晚9時許登陸中國浙江，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。「丹娜絲颱風真的陰魂不散」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，它的外圍環流還是不斷有劇烈對流發展，約在凌晨1時前後，第一條颮線抵達桃竹苗沿岸，而第二波颮線也緊接著在台灣中部近岸形成，並朝向苗栗至雲林一帶靠近，影響持續到清晨。󠀠

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到西南風的影響，南部也有零星對流正在逐漸發展中。南部地區這兩天，特別留意南方水氣所帶來的間歇性陣雨。

而根據氣象署凌晨0時30分衛星雲圖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，真的很像丹娜絲颱風又回來了，還隱約有颱風眼，但其實不是，是它的外圍環流長的超大對流胞，雲還剛好中間凹一塊，很像颱風眼的感覺。